Romeo Santos comparte con sus seguidores su faceta más tierna como padre de cinco

Apenas hace un par de semanas, Romeo Santos sorprendía a sus seguidores con unas fotos inéditas de sus hijos, dando a conocer en ese mismo post que era el orgulloso padre de cinco pequeños. Ahora, el llamado 'Rey de la Bachata' recurre una vez más a su cuenta de Instagram para mostrarse como nunca antes con sus pequeños, dejando ver su faceta más tierna.

© Getty Images Romeo Santos deja ver su faceta de papá tierno

A través de su cuenta oficial, el intérprete de temas como Propuesta indecente publicó el video en el que se aprecia con cada uno de los pequeños; desde su hijo mayor, Álex Damián, fruto de una relación pasada, además de los más pequeño que tiene con su actual pareja, Francelys Infante. En las imágenes, las cuales están amenizadas por el tema Ángel, la nueva canción de Santos con Grupo Frontera, y la cual fue lanzada hace un par de semanas. En el video, se aprecia a Romeo con su primogénito, los dos de espaldas, miranda hacia el horizonte.

Romeo Santos en su faceta como papá View post on Instagram

© @romeosantos Romeo con uno de sus hijos

En otras de las adorables imágenes, el integrante de Aventura se deja ver con sus otros pequeños; Valentino, Solano, Milano y una nena, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento. En las imágenes, se deja ver a Romeo poniéndole bloqueador a uno de los niños, mientras que a otro lo tiene en sus brazos en una piscina. En una toma más, aparece en una piscina con espuma con una niña quien lleva un chaleco salvavidas en color rosa y al final, se deja ver con un pequeño en sus brazos. El cantante acompañó el tierno video con una serie de emojis en forma de corazón; cuatro azules y uno en color rosa. Los cinco corazones hacen alusión al profundo amor que el también compositor siente por sus pequeños; cuatro varones y una mujer.

© @romeosantos Romeo con sus otros cuatro hijos menores

Romeo Santos se ha distinguido por llevar una vida personal de lo más discreta. Se tiene conocimiento de la edad aproximada de sus cuatro de los chicos; el mayor de ellos tiene 23 años, mientras que Valentino, Solano y Milano nacieron en 2019, 2020 y a principios de 2023, respectivamente. Acerca de la niña, pareciera que es un poco mayor que Milano y menor que los demás.

La discreta vida de su pareja

En cuanto a Francelys, la pareja del cantante también lleva una vida discreta alejada de los reflectores, sin embargo, el pasado fin de semana sorprendió al aparecer en un video, en el que reveló que su salud estuvo en peligro debido a una condición médica. Justo en el día que cumpliría 36 años, Francelys notó un dolor de cabeza inusual, por lo que fue al médico y le detectaron unos aneurismas en el cerebro, lo cual le habrían ocasionado la muerte. "(Me dicen) Tú tienes tres aneurismas en la vena principal de la cabeza y puede explotar en cualquier momento. Me monté en un avión a Miami y me operaron al siguiente día” explicó.



"Cuando salgo de la sala de cirugía me dice el cirujano: 'Tú eres un milagro de Dios porque esto usualmente no sucede; tú tal vez tenías uno o dos días’ y que eso iba a explotar'”, contó. La pareja de Romeo superó dicha emergencia médica y decidió hacerlo público para solidarizarse con aquellosque estén pasando por algo similar, además de crear conciencia de que, ante cualquier síntoma lo mejor es acudir al médico. Tras la publicación del video, la pareja de Romeo borró todos sus posts en dicha red social.