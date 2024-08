Francelys Infante, esposa de Romeo Santos, se sincera sobre la grave crisis de salud a la que sobrevivió

En medio de la celebración de su cumpleaños, Fracelys Infante, esposa de Romeo Santos, ha decidido abrirse de capa para hablar del problema de salud que enfrentó hace unos meses. La empresaria reveló en un video compartido en su perfil de Instagram, en el que con total sinceridad reveló que hace nueve meses fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, por lo que no dudó en resaltar la importancia del cuidado de la salud y el constante monitoreo de la misma.

© IG: @francelys.infante La empresaria reflexionó sobre la importancia del cuidado de la salud

En el video, la también influencer reveló que consultó a su doctor, luego de haber presentado algunos síntomas como un fuerte dolor en la cabeza, que se extendía por su cuello y a su ojo izquierdo, quien le recomendó hacerse algunos estudios, sin imaginarse lo que estaba por enfrentar. "Me dicen: Francelys, te tienes que operar ayer, o sea ya. Tienes un aneurisma en la vena principal de la cabeza y puede explotar en cualquier momento”, relató.

Francelys contó que tras haber recibido el diagnóstico, voló a Miami para ser sometida a una cirugía y evitar posteriores consecuencias. Por fortuna, todo salió bien y actualmente se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, sus doctores fueron muy claros respecto a lo que vivió. "Cuando salgo de la sala de operación, el médico me dice: 'Eres un milagro de Dios porque esto usualmente no sucede'”, compartió conmovida.

© Getty Images Francelys aprovechó su cumpleaños para reflexionar sobre su salud

Junto al video, Infante también escribió un mensaje en el que habló de la reflexión a la que llegó tras esta experiencia de vida. “En este día especial, reflexiono sobre el increíble regalo de la vida y me siento agradecida por un año más. Sobrevivir a un aneurisma cerebral fue un punto de inflexión que me hizo apreciar el valor de la vida y lo frágil que puede ser. Estoy agradecida por cada nuevo día, por la oportunidad de celebrar un año más de vida y por la oportunidad de abrazar todas las experiencias que se me presentan”, escribió.

La emotiva reflexión de Francelys

Tras haber visto de frente a la muerte, Francelys Infante invitó a sus seguidores, especialmente a las mujeres, a hacer consciencia sobre la importancia del cuidado de la salud. “Es común que nosotras las mujeres, especialmente las que somos madres, nos centremos en nuestros hijos, en nuestras parejas, en el día a día. Por eso es que hoy he decidido contar mi historia para traer conciencia”, concluyó.