Romeo Santos celebra su cumpleaños con fotos inéditas de sus hijos y una gran sorpresa

Romeo Santos atraviesa por un momento de gran plenitud en su vida pues, aunado a su éxito profesional, se encuentra feliz y pleno en el ámbito personal. De este modo, el llamado ‘rey de la bachata’ ha llegado a los 43 años, por lo que ha querido expresar su agradecimiento en una sincera publicación en redes sociales, y de paso ha compartido fotos inéditas junto a sus hijos.

© Getty Images Romeo Santos acaba de celebrar su cumpleaños número 43.

“Si a mis 43 me piden que con una sola palabra me describa, no lo podría hacer”, escribió el cantante al inicio de su publicación en Instagram. “Hay varias versiones de Romeo, pero muy pocas personas verdaderamente conocen a Anthony”, agregó en su mensaje, refiriéndose a sus facetas, dentro y fuera del ámbito artístico.

“Soy humilde, soy decente, soy respetuoso, soy tímido, soy orgulloso, soy un romántico soñador, soy tan serio como payaso. Soy competitivo, soy exigente, soy presumido, soy intenso, soy sensible, a veces soy incomprendido, pero no importa. Soy ARTISTA”, continuó el intérprete de éxitos como Eres Mía.

© Instagram @romeosantos Romeo Santos en una nostálgica foto junto a su hermana mayor y su madre.

© Instagram @romeosantos Romeo Santos con su padre, Francisco Santos.

“¡Diosito! Si me das el privilegio de regresar en otra vida, por favor envíame con todos mis virtudes y defectos, con la misma alma gemela, con los mismos cinco hijos, la misma familia, las mismas amistades, y con los mismos fanáticos”, escribió Romeo. “¡Gracias por las enseñanzas durante estas tres décadas! Y por favor, ¡continúa educándome con tus bendiciones y tus pruebas en la cuarta temporada de mi vida!”, concluyó.

© Instagram @romeosantos Romeo compartió una foto junto a un joven, aparentemente su sobrino.

Junto a estas profundas palabras, el cantante nacido en Nueva York publicó un álbum de fotos, en el que mostró, además de algunos posados en solitarios, algunas nostálgicas postales familiares. Incluyó fotos junto a su Lidia, su madre; Francisco Santos; su padre, Laura, su hermana mayor; así como otras personas cercanas, aparentemente un sobrino y varios primos y amigos. También mostró fotos junto a sus retoños, eso sí, procurando proteger sus identidades.

© Instagram @romeosantos Romeo Santos publicó una foto junto a su primogénito Alex Damián, quien tiene ya 23 años.

La discreta vida familiar de Romeo

Esta publicación ha llamado mucho la atención y una de las razones es que Romeo ha apostado por la discreción en su vida familiar. Se sabe que fue padre muy joven, y su primogénito Alex Damián tiene ya 23 años. Tiene otros tres varones, frutos de su discreta relación con Francelys Infante: Valentino, Solano y Milano, quienes nacieron en 2019, 2020 y a principios de 2023, respectivamente.

© Instagram @romeosantos Romeo Santos publicó una foto junto a sus cuatro hijos menores.

Quizás la mayor sorpresa en el post del cantante es el hecho de que mencionara que tiene cinco hijos, pues debido a que él ha sido muy reservado en el tema, se tenía conocimiento solo de cuatro. En una de las fotos que compartió se le veía de espaldas, junto a Francelys y sus hijos menores, entre ellos una niña, aparentemente mayor que Milano y menor que los demás.

Francelys también ha sido muy discreta en cuanto a su vida, pues en redes sociales su presencia era todo un misterio. La primera publicación en su cuenta de Instagram data del pasado mes de mayo, y si bien desde entonces ha compartido varias fotos, ha evitado mostrar su vida familiar, y solo ha compartido vistazos de su participación en eventos de moda y belleza.