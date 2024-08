Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral celebran el cumpleaños 24 de sus gemelos

Hace poco más de dos décadas, Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral conformaron una de las parejas más populares del espectáculo. De esa relación, nacieron los gemelos Eduardo y Roberto, a quienes los ahora exesposos brindan cariño y estabilidad en todos los sentidos. Orgullosos de verlos crecer y de realizar cada uno de sus sueños, los actores han celebrado por todo lo alto el cumpleaños número 24 de los jóvenes, quienes estos días disfrutan de unas vacaciones por Europa junto a su madre, felices de recorrer de su mano países como Italia y ahora Francia, en donde se llevan a cabo los Juegos Olímpicos.

A la distancia, Eduardo felicita a sus gemelos

Conmovido, Eduardo no dejó pasar la oportunidad para hacer pública la felicitación a sus hijos. El actor disfruta de ser muy apegado a ellos, dispuesto a acompañarlos en cada etapa de sus vidas. Aunque los jóvenes se encuentran de paseo por Europa, Santamarina expresó su gran amor de padre, deseándole lo mejor a los festejados, con quienes en días pasados vacacionó con su gran familia por Disneyworld, en la ciudad de Orlando.

Como era de esperarse, el actor publicó una fotografía en sus historias de Instagram el pasado 3 de agosto, una fecha importante en el calendario familiar, pues 24 años atrás debutó en la paternidad al recibir a sus gemelos, así lo compartió en su publicación, la cual no pasó desapercibida por sus seguidores. “Hace 24 años me dieron el mejor regalo de vida, caminar hombro a hombro este bello camino de ser padre…”, escribió el intérprete en las primeras líneas. Gracias, Edu. Gracias, Robert. Les amo, feliz cumple”, dijo Santamarina, quien envió esta felicitación a los jóvenes mientras pasan unos días junto a su famosa mamá.

Itatí, ilusionada por sus gemelos

Para consentir a Eduardo y a Roberto, Itatí organizó un viaje familiar por Europa. Desde la ciudad de París, la actriz posó junto a su familia, haciendo evidente la gran emoción que la invade por recibir un año nuevo en la vida de sus hijos, quienes son sus mayores cómplices y compañeros en todo momento. A esta aventura también se unieron María Itatí, la hermana menor de los gemelos, así como la joven Zaire Renata, quien es la novia de Roberto, la cual se ha ganado el cariño de la actriz a lo largo de este tiempo.

Feliz por la oportunidad de convivir con sus hijos de viaje, escribió unas palabras al pie de la imagen en sus redes sociales, la cual ha recibido miles de reacciones de sus seguidores. “Uno de los dos mejores días de mi vida. Espero siempre poderlo disfrutar junto a ustedes. Gracias por hacerme la mamá más feliz”, escribió la estrella de telenovelas, teatro y series televisivas.