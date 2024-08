Luana Alonso, la guapa nadadora paraguaya que se encuentra en el centro de la polémica

Además de las medallas, los Juegos Olímpicos de París 2024 nos han dejado inspiradoras historias de superación de los atletas, así como otras de amor. Sin embargo, también ha habido personajes que han llamado la atención y no solo por su desempeño deportivo, sino por otras causas. Es el caso de Luana Alonso, una nadadora paraguaya que fue expulsada de la Villa Olímpica, lo que ha generado controversia, al igual que su decisión de retirarse de la natación.

© Getty Images Luana Alonso no pasó las eliminatorias para los 100 metros estilo mariposa.

La atleta de 20 años quedó eliminada muy pronto en la competencia, pues quedó en el sexto lugar en la prueba eliminatoria femenil de 100 metros mariposa. Sin ninguna posibilidad de hacerse de obtener alguna medalla en Paris 2024, Luana decidió salir de la Villa Olímpica, aparentemente para hacer turistear por la capital francesa y sus alrededores. Sin embargo, no contó con que esto no agradaría al Comité Olímpico Paraguayo (COP).

© Instagram @luanalonsom Tras su eliminación de los Juegos Olímpicos, Luana Alonso fue expulsada de la Villa Olímpica.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, expresó Larissa Schaerer, jefa de misión del COP.

Por su parte, Camilo Pérez, presidente del COP, habló de la expulsión de la joven y también de su decisión de dejar la natación. “La renuncia de Luana Alonso es absolutamente personal, pero sí un poquito vamos a tener que analizar con todos nuestros asesores todo lo ocurrido. Retirarse de la Villa no es un acto normal y es, vamos a decir, un pequeño acto de indisciplina que vamos a revisar al volver”, dijo al programa La Primera Mañana, de la emisora de radio paraguaya ABC Cardinal.

© Instagram @luanalonsom Luana Alonso decidió retirarse de la natación para enfocarse en sus estudios universitarios en Estados Unidos.

Pérez explicó a Claro Sports que la resolución de Luana sobre su futuro se debía a sus planes de realizar estudios universitarios en Estados Unidos, aunque hizo énfasis en que se estudiarán las circunstancias en las que se dio su salida de la Villa Olímpica. “No quiero adelantar nada, vamos a esperar el informe de la jefe de misión para saber exactamente los detalles”, indicó el titular del COP.

© Instagram @luanalonsom Luana Alonso dedicó la mayor parte de su vida a la natación.

¿Qué dijo Luana de su retiro?

El pasado 27 de julio, tras la eliminatoria que la dejó fuera de París 2024, Luana habló sobre su retiro de la natación. “No me fue como yo quería, lastimosamente, pero estoy muy sentimental porque fue mi última carrera y ya me retiro de la natación”, dijo ante las cámaras de Claro Sports intentando contener las lágrimas.

© Instagram @luanalonsom Luana dijo que le gustaría apoyar al deporte en el futuro, pero desde el gobierno.

“Tanto tiempo que hice la natación, fueron 18 años, tengo tantos sentimientos, tomé la decisión de dejar, y nada, estoy feliz de que mi última carrera sea acá en los Juegos Olímpicos… Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera en Ciencias Políticas”, explicó, manifestando a su vez su ilusión por algún día apoyar al deporte desde el gobierno.

En sus redes sociales, Luana también compartió su decisión de retirarse de la natación. “Natación: Gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más. Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto”, escribió.