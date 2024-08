¡Amor olímpico! Atleta española se compromete el pie de la Torre Eiffel

No ha pasado ni una semana desde que arrancaron los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya nos han dejado innumerables sorpresas. La competencia deportiva se ha convertido en el escenario perfecto para el amor, tal como lo demostró hace unos días una pareja argentina que se comprometió en plena Villa Olímpica. Ahora han sido unos atletas españoles quienes han aprovechado su estancia en la romántica capital francesa para dar el gran paso en su relación.

© Getty Images Laura Martínez fue derrotada por la francesa Shirine Boukli, quien se quedó con el bronce.

Laura Martínez, de 26 años, estuvo a nada de llevarse la medalla de bronce en la competencia femenil de judo, en la categoría de hasta 48 kilos, pero fue derrotada por la francesa Shirine Boukli el pasado 27 de julio. Sin embargo, la atleta no se irá a casa con las manos vacías, y no solo porque recibió su merecido diploma olímpico, sino porque en adelante portará una valiosa joya en su dedo anular: un anillo de compromiso.

© Instagram @rfejyda Laura Martínez fue sorprendida por su novio al pie de la Torre Eiffel.

Unos días después de su encuentro en la Champ-de-Mars Arena, en París, Laura fue sorprendida por su novio Josean Aranda con la gran pregunta. El también judoca se arrodilló frente a su novia para pedirle matrimonio en un escenario inmejorable, la Torre Eiffel. Emocionada, la atleta compartió en sus redes sociales las imágenes del romántico momento, las cuales fueron tomadas por la Real Federación Española de Judo y publicadas también en su redes sociales. “Sí quiero”, escribió la atleta.

© Instagram @rfejyda El judoca Josean Aranda tomó por sorpresa a Laura.

“Fuimos a comer y yo no me lo esperaba para nada. De hecho, iba con la ropa de España y todo.”, contó Laura en una entrevista con el medio español Relevo sobre su ‘pedida olímpica’. “De repente mi chico me dice: ‘Oye, vamos a la Torre Eiffel que yo no la he visto nunca y tal”, continuó. “Y cuando llegamos yo digo: ‘¿Por qué te quieres acercar tanto? Si ya desde aquí se ve, si es súper grade”, relató entre risas, reiterando que no sospechaba nada de los planes de Josean.

© Instagram @rfejyda Laura aseguró que no se imaginaba lo que su novio tenía planeado.

“Y ya de repente veo que me abraza y me dice: ‘Te quiero decir una cosa…'. Y yo ahí ya dije: ‘Se viene anillo’”, relató entre risas. “Estaba el momento ahí como enmarcado”, dijo respecto al lugar elegido por su novio, además aseguró que le gustó mucho la sortija que le dio. “Hemos tenido una semana llena de emociones”, agregó la joven, refiriéndose tanto la nueva etapa en su relación, como a lo vivido en la competencia.

El amor en temporada olímpica

Hace unos días, antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos otra enamorada pareja de atletas argentinos se comprometió en París. Pablo Simonet, integrante de la selección masculina de handball, le pidió matrimonio a su novia Pilar Campoy, jugadora del equipo femenino de hockey de césped.

© IOC / Rakuto Makino Pablo Simonet y Pilar Campoy, los atletas argentinos que se comprometieron en París 2024.

“La mujer de mi vida me dio el ‘sí’ en el lugar soñado, donde surgió todo y donde tanto luchamos por estar. La felicidad es total, gracias amigos/as, y pocos cómplices por hacer esto especial y poder guardarnos esto para siempre. París es siempre una buena idea”, escribió Pablo en sus redes sociales al compartir algunas fotos del inolvidable momento en el que sus compañeros fueron testigos y cómplices.