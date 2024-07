'Beacon', el adorable perrito que apoya a las gimnastas del equipo estadounidense

Las competencias de gimnasia en los Juegos Olímpicos llamaron a atención del público no sólo por las hazañas de las jóvenes atletas en barras, piso o caballo; sino por un nuevo integrante en su equipo. Se trata de Beacon, un golden retriver que, tal como las chicas, hace un importante trabajo, en especial en medio de la frustración que puede haber entre ellas al fallar alguna de sus rutinas.

© IG: @goldendogbeacon Beacon

El can, de cuatro años, acompaña a los deportistas para ayudarlos a liberar tensiones, relajarlos emocionalmente y para que canalicen sus emociones de forma positiva. Y es que, el arduo entrenamiento físico no es lo único que importa a la hora de competir, pues la salud mental también juega un rol importante en cada uno de los atletas.

Cabe recordar como en Tokio 2020, Simone Biles, capitana del equipo de gimnasia que actualmente compite en los Juegos Olímpicos, sitió una desconexión de su mente y cuerpo al grado de retirarse sin participar en las rondas para las que se había preparado por tanto tiempo.

Por increíble que parezca, la presencia de Beacon ayuda y mucho. "Siento que, de alguna forma, bloquea la realidad y, a veces, eso es bueno para nosotros. Ayuda a que no pensemos demasiado en las cosas que suceden en el momento. Me distrae de la realidad del dolor", asegura Shilese Jones a The Times. Jones se ha enfrentado a una carrera dura, sobre todo por las lesiones físicas que ha sufrido.



© IG: @goldendogbeacon Beacon

Un lomito a favor da la salud mental

El que Simone Biles alzara la voz en los Juegos Olímpicos pasados, ayudó a que las academias de gimnasia en el país pusieran más atención a la salud mental de las atletas. Fue Li Li Leung, directora de USA Gymnastics quien sugirió que un perro de terapia acompañara a las competidoras durante sus entrenamientos.

© IG: @goldendogbeacon Beacon

Si bien Beacon no se encuentra en la competencia olímpica, sí estuvo con el equipo en los campamentos de entrenamiento, ayudando con sólo mover la colita. Es así como este adorable lomito logra arrancar una sonrisa a quien se encuentre con él, dejándose acariciar y hasta posando para una bella foto que queda como un grato recuerdo ente los competidores que no paran de darle cariño.