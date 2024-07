El reencuentro de Sarah Jessica Parker con un querido personaje de 'Sex and the City' en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han reunido a decenas de celebridades que se han sumado a la fiebre olímpica. En la inauguración a orillas del río Sena, los reyes de España fueron captados animando a su delegación, al igual que famosos como Ariana Grande o Kelly Clarkson, quienes se contagiaron de la emoción deportiva. En medio de esta reunión de estrellas, también estuvo Sarah Jessica Parker quien protagonizó un lindo reencuentro con una querida integrante de la franquicia de Sex and the City.

© Jose Perez/Bauer-Griffin Sarah Jessica Parker filmando escenas de "And Just Like That..." en Gramercy Park, en Manhattan on

En pleno rodaje de la tercera temporada de And Just Like That (AJLT), la actriz, quien diera vida al personaje de Carrie Bradshaw, se ha tomado unos días libres y ha puesto rumbo a la capital francesa, donde ha coincidido con la cantante y actriz Jennifer Hudson, misma con la que compartió créditos en la primera película de Sex and the City, estrenada en 2008. Hudson interpretó al personaje de Louise, la divertida asistente de Carrie que, literalmente la 'salva' tras su ruptura con Big, luego de que este la dejara plantada en el día de su boda. En el filme, ambas comparten risas, anécdotas de amor y desamor, además de su pasión por la moda, teniendo como escenario 'La Gran Manzana'.

© @iamjhud 'Carrie' y 'Louise' juntas en París

A 16 años del estreno, se han encontrado en París, y para hacer de este reencuentro algo aún más especial, ambas posaron a los pies de la Torre Eiffel. "¡Mira a quién me encontré en París! ¡Carrie y Louise se reunieron por fin! ¡El amor es lo importante, ya sabes! 😉 #SATC", escribió Jennifer Hudson junto a la fotografía que compartió en su perfil de Instagram. "¡Louise de St. Louis! Esto es icónico", "Necesitamos un cameo tuyo en And Just Like That", "Esto es increíble", "Lo máximo", "Aún puedo sentir la emoción de Louis cuando recibió su primera LV", fueron solo algunas de las reacciones por parte de sus seguidores.

© @everyoutfitonsatc Louise y Carrie en una de las escenas de la película de 'Sex and the City'

Este reencuentro dio pie a un sinfín de teorías sobre la participación de Jennifer Hudson como Louise en And Just Like That, quizá en algún capítulo o un cameo, lo cual ha dejado más que ilusionados a los fans de la serie, pues Louise de Saint Louis' fue un personaje muy querido en la película con su propio final feliz.

© Dimitrios Kambouris/WireImage Sarah Jessica Parker y Jennifer Hudson

Sobre la posible participación de Jennifer en AJLT, en una entrevista en 2021 dijo que le encantaría. "Eso espero, sería cool. Estoy tranquila, estoy tranquila", dijo a Entertainment Tonight. En esa breve charla con el citado medio, agregó que aún no había escuchado algo realmente por parte del elenco o la producción, pero que estaba "interesada". Podría ser que este fugaz encuentro sea la antesala para la posibilidad de verla en la próxima temporada de la serie que ha seguido las aventuras de Carrie, Charlotte y Miranda.