Actor que participó en 'Game of Thrones' gana oro en París 2024

Las historias de los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen cautivando al público. Esta vez quien ha acaparado los titulares ha sido Daniel Wiffen, un nadador irlandés que le ha dado a su país la primera medalla de oro en su disciplina. Pero esa no es la única razón por la que su nombre ha resonado recientemente, sino también por su participación en la exitosa serie Game of Thrones.

© Getty Images El irlandés Daniel Wiffen ganó el oro olímpico en los 800 metros de estilo libre.

Daniel hizo historia al subirse a lo más alto del podio de la prueba de 800 metros libres, un logro que nunca había conseguido ningún competidor de Irlanda hasta ahora. Además, el atleta de 23 años batió un nuevo récord olímpico dejando el tiempo en 7:38:19.

Además de ser un nadador de élite, Wiffen es un actor en ciernes quien ha cumplido el sueño de muchos fans de Game of Thrones. Junto a su hermano gemelo Nathan participó en uno de los episodios más recordados de la exitosa serie de HBO, La Boda Roja, cuando era apenas un niño. Si bien su papel fue secundario, la experiencia fue inolvidable.

© Getty Images Daniel Wiffen le dio a Irlanda una medalla histórica.

“Cuando era más joven no sabía nada de Game of Thrones”, contó Daniel a Olympics.com en noviembre de 2022 mientras se encontraba entrenando a las afueras de Granada, España. “En realidad mis padres no me dejaban verlo, pero supongo que mi padre lo veía todo el tiempo, y luego mi hermana (Elizabeth Wiffen) consiguió un papel muy bueno en Game of Thrones: era una de las hijas de Frey (Neyela Frey, nieta de Lord Walder Frey)”, contó entonces Daniel.

“Entonces ella entró e hizo su parte y luego entramos nosotros para La Boda Roja, lo cual fue bastante genial”, recordó el nadador. El episodio en el que participó Daniel causó furor en 2013, pues retrató la traición y cruel masacre para la familia Stark durante la boda de Edmure Tully y Roslin Frey. “En nuestra escena, estábamos en el salón, sentados en los escalones de abajo cuando entraron los Stark”, agregó el nadador, quien actualmente está enfocado en el deporte.

© HBO La escena de 'Game of Thrones' en la que participaron Daniel y Nathan Wiffen.

La unión de su familia

A diferencia de las incontables traiciones que se viven en la trama de Game of Thrones, lo que hay en la familia de Daniel no es mas que apoyo. A los Wiffen loes une además el amor a la natación. Su hermano mayor es entrenador, mientras que su gemelo también es un destacado nadador que estudia y entrena con él en la Universidad de Loughborough, Inglaterra.

“En realidad no tengo mucha rivalidad con mi hermano mayor, él dejó de nadar justo antes de que yo pudiera vencerlo”, contó Wiffen a Olympics.com. “Pero mi hermano gemelo Nathan y yo tenemos una gran rivalidad porque entrenamos juntos y él participa en las mismas pruebas que yo, antes practicaba espalda y ahora practica estilo libre de larga distancia”, admitió Daniel, quien también formó parte del equipo irlandés para Tokio 2020.