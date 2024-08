Valentino, hijo de Ricky Martin, sorprende con sus espectaculares clavados

Valentino y Matteo, los mellizos de Ricky Martin, han dejado de ser unos niños, para convertirse en unos apuestos jovencitos, dignos herederos de su guapo padre. A sus 15 años, los hermanos están más presentes que nunca en la vida pública, en especial ‘Tino’, quien poco a poco se ha convertido en una celebridad en las redes sociales. El adolescente ha sorprendido con un nuevo talento, demostrando que tiene todo para triunfar como clavadista.

© Getty Images Ricky Martin, con sus hijos Valentino y Matteo, de 15 años.

“¡Divirtiéndome con el océano!”, escribió Valentino en su cuenta de Instagram al publicar un divertido video en el que se le veía muy lanzándose al mar desde un muelle y también desde un bote como todo un experto. El video, que fue editado con llamativos efectos visuales, dejó ver lo habilidoso que es ‘Tino’ para los clavados. Las imágenes mostraron además la linda sorpresa que el jovencito y sus acompañantes se llevaron mientras navegaban: delfines nadando junto a su embarcación.

© Instagram @tino_mart1n Valentino causó sensación con sus espectaculares clavados.

Valentino también publicó en sus historias algunas fotos de su paseo marítimo, en el cual se dejó ver muy feliz. Si bien no detalló en donde se encontraba, es probable que fuera el Mediterráneo español, pues el pasado 28 de julio su padre ofreció un concierto en Palma de Mallorca.

© Instagram @tino_mart1n Valentino, la pasó de maravilla en el mar.

Valentino sorprendió con sus espectaculares clavados

Tras arrasar con todos sus conciertos en España como parte de su gira Ricky Martin Live 2024, el cantante viajó con sus retoños a Turquía, la siguiente parada de su tour. Pero no todo ha sido trabajo, pues al parecer ha aprovechado el tiempo fuera del escenario para disfrutar con sus retoños.

© Instagram @tino_mart1n Valentino la ha pasado muy bien este verano con su padre.

En sus historias publicó una imagen en la que se veía su pie sumergido en una piscina, e indicó que se encontraba en Kadriye, en la provincia turca de Antalya. El puertorriqueño tiene programado un concierto en Bakú, Azerbaiyán, el próximo 2 de agosto, por lo que es probable que siga viajando con sus hijos.

Los mil y un talentos de ‘Tino’

Hacer clavados espectaculares no es el único talento de Valentino. Días atrás mostró su talento como bailarín por medio de un video en el que grabó una original coreografía. “Lo traes en la sangre”, fue uno de los comentarios que le hicieron sus seguidores, quienes además destacaron su carisma natural, otra de las cualidades heredadas de su famoso padre.

Pero esto no es todo, pues ‘Tino’ ha resultado ser también un hábil gimnasta. En su Instagram ha compartido algunos videos de sus entrenamientos y ha dejado a más de uno boquiabierto con sus saltos y acrobacias. “¡Tan orgulloso de ti! Te amo hijo mío. So proud of you Valentino”, escribió Ricky Martin al compartir uno de sus videos en su propia cuenta.