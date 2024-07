Abran paso a Valentino, el hijo de Ricky Martin que es todo un apuesto bailarín

El tiempo se ha pasado volando desde que Ricky Martin presentó al mundo a sus mellizos Valentino y Matteo. Aquellos adorables bebés se han convertido en dos apuestos jovencitos, dignos herederos de su famoso padre. A sus 15 años, los adolescentes están más presentes que nunca ante el ojo público, y han demostrado que tienen todo para brillar por cuenta propia. ‘Tino’ es la prueba de lo anterior, pues se ha convertido en una sensación en redes sociales con sus increíbles pasos de baile.

© GettyImages Valentino y Matteo, los mellizos de Rucky Martin, tienen ya 15 años.

Hace exactamente un año, Valentino inauguró su cuenta de Instagram, y aunque durante mucho tiempo permaneció en secreto, hoy tiene una creciente comunidad de seguidores, entre ellos su propio padre. Y que mejor forma de celebrar este aniversario, que con baile muy especial.

“¡¡¡Este es uno de mis favoritos!!!”, expresó el adolescente al compartir su original coreografía al ritmo de Like I Do de J. Tajor. Ataviado en unos pantalones negros, camiseta blanca y zapatos deportivos azules, ‘Tino’ presumió sus mejores pasos de baile en el video que publicó originalmente en su cuenta de TikTok.

Valentino y sus contagiosos pasos de baile View post on Instagram

Además de la naturalidad y cadencia de sus movimientos, llamó la atención lo mucho que ha crecido Valentino. Al igual que su hermano Mateo, está a nada de alcanzar la altura de su padre.

© Instagram @tino_mart1n Valentino, hijo de Ricky Martin, acompaña a su padre en su gira por España.

Si bien ‘Tino’ no reveló detalles sobre su ubicación, al parecer se encontraba en el WiZink Center, de Madrid, donde el cantante boricua tiene agendado un concierto este 17 de julio como parte de su gira Ricky Martin Live 2024. El jovencito portaba un gafete que probablemente era un acceso especial para el evento. Poco antes, Valentino había compartido una selfie frente al espejo y en el fondo se alcanzaba a leer el nombre del recinto en el que se presentará su padre. “Relajarse se siente bien”, escribió.

No es la primera vez que Valentino muestra en redes sociales su gusto por el baile, pues hace apenas unos días se dejó ver bailando Love Nwantiti, el tema viral de CKay. “Creo que estoy sintiendo algo nuevo llamado vibra”, escribió entonces.

Un talentoso gimnasta

‘Tino’ es toda una ‘cajita de monerías’, pues además de ser un talentoso bailarín, es un habilidoso gimnasta. En sus redes sociales ha compartido algunos videos de sus entrenamientos y ha dejado a más de uno boquiabierto con sus saltos y acrobacias.

'Tino' y sus habilidades como gimnasta View post on Instagram

“¡Ni siquiera sé lo que está pasando en este punto!”, expresaba a finales del mes pasado en uno de sus videos. Su famoso papá ha presumido en sus propias cuentas esta faceta de su hijo. “¡Tan orgulloso de ti! Te amo hijo mío. So proud of you Valentino”.