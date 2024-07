Valentino, el hijo de Ricky Martin, se muestra como su fan #1 en un concierto por España

Ricky Martin continúa con su exitosa gira por el mundo, presentándose en los mejores escenarios con llenos totales. En esta aventura lo acompañan sus hijos mayores, Valentino y Matteo, sus mellizos de 15 años, quienes ya son todos unos adolescentes. Como el propio Ricky lo ha dicho en ocasiones anteriores, gracias a la tecnología los chicos pueden viajar sin descuidar su educación y sumarse a la gira. Recientemente, Valentino, conocido como 'Tino', se mostró como el fan #1 del cantante durante su presentación en el WiZink Center en Madrid, España.

© Instagram @tino_mart1n Valentino, hijo de Ricky Martin, acompaña a su padre en su gira por España.

El cantante se presentó en dicho escenario el pasado miércoles 17 de julio y entre las filas estaba su hijo 'Tino', quien disfrutó al máximo del concierto que ofreció su padre. Además de esto, a través de su perfil de Instagram el jovencito compartió algunos videos en los que se deja ver cantando y bailando con las contagiosas canciones de Ricky. En uno de esos clips, 'Tino' aparece bailando al ritmo de Vente pa' ca, y sobre el video escribió: "Vamos papi", y agregó unos emojis en forma de corazón.

'Tino' compartió un video más de Ricky sobre el escenario del WiZink Center, en el que aparece interpretando La copa de la vida, tema que fue seleccionado como el oficial del Mundial de Fútbol Francia 1998. En ese mismo video, 'Tino' también aparece cantando 'todo pulmón' y muy emocionado por ver a su padre sobre el escenario entregándose por completo a su público.

Unidos a su padre

La tecnología ha fungido un rol importante para que 'Tino' y Matteo puedan acompañar a su padre en sus giras mundiales. Ahora que son un poco más mayores, esto se ha facilitado y se han hecho más cercanos, incluso estando en plena adolescencia. "Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo…", reveló el cantante en entrevista con el programa televisivo Despierta América (Univision). Acerca de la convivencia con sus hijos, el actor hizo énfasis en que siempre les habla con la verdad, lo cual ha ayudado a fortalecer su relación. "Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad", agregó.

© @ricky_martin Ricky Martin y sus hijos en Japón

Además de ser los mejores compañeros de gira, 'Tino' y Matteo se han convertido en excelentes compañeros de viaje. En abril pasado, los tres se embarcaron en un viaje por Japón, donde visitaron los puntos más turísticos de ese fabuloso país.