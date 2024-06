Jwan Yosef envía una sincera felicitación para Ricky Martin junto a nuevas imágenes de sus hijos

Las celebraciones familiares suelen sacar lo mejor de cada persona, y el Día del Padre no fue una excepción. Este domingo, los famosos también festejaron este papel de la vida, y lo hicieron a través de las redes sociales mostrando a sus seguidores momentos especiales junto a sus padres o hijos, imágenes con las que conmemoran la fecha este año. Uno de ellos fue Jwan Yosef, el artista originario de Siria que no sólo lo pasó de maravilla con su propio papá, sino que se divirtió con sus hijos Lucía y Renn, a quienes tuvo durante su matrimonio con Ricky Martin. Demostrando que entre ambos existe un cariño único, el también pintor no se olvidó del puertorriqueño y le envió un mensaje por su rol paterno.

“Feliz Día del Padre a este caballero”, escribió Jwan en una de sus historias de Instagram, en la que se aprecia a Ricky Martin jugando con los pequeños Renn y Lucía en un tobogán gigante. El cantante y los niños ríen mientras se deslizan hasta el piso, imágenes que no sólo dejan claro que Ricky convive con sus hijos menores, sino que entre él y Jwan las cosas quedaron en paz luego de decidir separarse en junio de 2023, tras seis años de matrimonio.

Entre sus historias, Yosef también nos mostró lo grandes que están Lucía y Renn, de cinco y cuatro años, respectivamente. Jugando con su abuelo en un parque, los niños se divirtieron en una tarde familiar en la que las risas fueron el ingrediente principal.

Tanto Lucía como Renn llevan largos sus rizos rubios, y estaban contentos jugando al aire libre con papá y su abuelo, celebrando juntos y de la mejor manera este día.

La respuesta de Ricky Martin

Ante el lindo gesto de Jwan Yosef, Ricky Martin parece haberse emocionado mucho y en cuanto vio la mención en las historias de su ex, respondió a través del mismo medio. El intérprete de Vuelve compartió el video y agregó un emoji de manos celebrando, además de la leyenda: “Un gran abrazo, habibi”. El detalle del cantante llamó la atención, pues no sólo agradeció por la felicitación, sino que volvió a referirse a su ex como “habibi”, una palabra árabe que significa “amor” o “mi amor”.

Es así como la expareja deja claro que entre ambos hay una buena relación y convivencia no sólo por el bien de sus hijos, pues además de los pequeños Lucía y Renn, son padres de los mellizos Matteo y Valentino, a quienes Ricky tuvo en 2008, y con quienes Jwan convivió como padre, formando una gran familia juntos.