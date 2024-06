Ricky Martin presume a su hijo Valentino y sus dotes de gimnasta

Ricky Martin no podría estar más orgulloso de sus hijos mayores, Matteo y Valentino, quienes poco a poco van demostrando sus diversas habilidades y talentos. En este caso, el intérprete usó sus redes sociales para presumir a Valentino, a quien cariñosamente se refiere como ‘Tino’. A través de su cuenta de Instagram, el intéprete de Tu recuerdo compartió un video en el que el jovencito de 15 años aparece haciendo unas acrobacias en el aire, mostrando sus dotes de gimnasta.

©GettyImages



Ricky Martin y sus hijos Valentino y Matteo

Junto al video, el cual acumula más de 60 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios por parte de los fans de Ricky, quienes quedaron fascinados con las habilidades del adolescente. En el video, se apecia a ‘Tino’ dando piruetas en el aire, vueltas de carro entre otros elementos acrobáticos, los cuales el joven ha desarrollado a base de esfuerzo y disciplina. A un lado del video, Ricky Martin comentó: “¡Tan orgulloso de ti! Te amo hijo mío. So proud of you Valentino”.

La cuenta @tino_mart1n respondió al comentario del cantante y escribió: “THANK YOU DADDDDD!!! ❤️😁 (¡Gracias papá!)”. A dicho comentario reaccionaron cientos de fans de Ricky, dejando ver lo encantados que están por descubrir esta nueva faceta de ‘Tino’.

Últimamente, Ricky ha dado un vistazo a su faceta como padre, dejando entrar a sus fans a este espacio que antes protegía celosamente. Ahora con ‘Tino’ y Matteo ya un poco más mayores, el cantante ha dejado ver que los chicos se han convertido en sus mejores compañeros de viaje. En abril pasado, el cantante y los mellizos viajaron a Japón, donde vivieron unos días inolvidables visitando los lugares más turísticos como la ciudad de Tokio, además del espectacular Monte Fuji, donde Ricky, Matteo y Valentino quedaron encantados con la maravilla natural.

©@ricky_martin



Ricky con los mellizos en Japón

Por otro lado, Ricky no ha dejado que su divorcio con Jwan Yosef fracture la relación entre hermanos, pues afortunadamente él y su expareja llegaron a un acuerdo y los más pequeños, Lucía, de cinco años, y Renn, de cuatro, conviven con normalidad con sus hermanos mayores. De hecho, no hace mucho el puertorriqueño y sus cuatro hijos disfrutaron de un día en Disneyland, donde Ricky se divirtió como un niño más.

©@ricky_martin



Ricky Martin y sus hijos en Disneyland

El cantante dio un vistazo de su visita y compartió una foto en la que aparece con sus hijos en la atracción Big Thunder Mountain Railroad. “¡Era un día tipo Disneyland para mi pandilla! ¡Cuatro hijos y un papá feliz!”, expresó el intérprete al pie de la imagen.