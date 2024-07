Ana Patricia Gámez recuerda el dolor que la hizo salir de 'Enamorándonos'

Ana Patricia Gámez se ganó el corazón del público desde que participó en el reality de Nuestra Belleza Latina 2010, llevándose la corona y una gran oportunidad para hacer realidad su sueño de ser presentadora de televisión. Sin embargo, en 2020, a pesar del éxito que tenía en el ámbito profesional como conductora del programa de Univision, Enamorándonos, la originaria de México tuvo que hacer una pausa en su carrera no sólo para enfocarse en su rol como mamá, sino para aliviar un gran dolor de su corazón.

© IG: @anapatriciatv Ana Patricia Gámez La ex reina de belleza recordó cómo aquel anuncio que hizo sobre salir del show, tomó por sorpresa a todos, incluyendo a sus colegas más cercanos, pues no imaginaban cómo era posible que decidiera dar un paso al lado en medio de una buena racha en la televisión. "Esa etapa de mi vida fue de las más difíciles.

Cuando decido hacer una pausa o decir que no quiero hacer nada en TV, me estaba yendo muy bien en cuanto a carrera. Pero en mi vida personal la estaba pasando muy mal", recordó en una charla para el podcast de su amigo Alejandro Chabán.

"Tenía poco de haber perdido a mi papá, entonces yo necesitaba hacer esa pausa, decir que no quiero salir más en televisión, tener que sonreír y llevar un programa cuando por dentro me siento destrozada", dijo sincera.

En su conversación, recordó cómo durante el duelo que tuvo por su padre, Juan Gámez, salía del foro y durante el camino a casa, que duraba cerca de media hora, sólo ponía música y lloraba por la ausencia de un ser tan amado.

Ana Patricia, además, asegura que se sintió tranquila y contenta de haber dejado las agendas tan llenas que tenía en los fosos de televisión; sin embargo, fueron los productores del show quienes la motivaron a volver. "No hubo una llamada mía para decir que quería regresar, al contrario. A mí me llamaron para decirme que querían que regresara", contó.

© Instagram @anapatriciatv Ana Patricia recordó a su padre en su cuarto aniversario luctuoso.

Entre acuerdos de mejores horarios que le permitieran estar más tiempo en cas con su esposo, Luis Carlos Martínez, y sus hijos Giulietta y Gael; Ana Patricia volvió al programa de concursos en el que continúa todas las tardes junto a Rafa Araneda. "Todo se dio de una forma que no busqué, simplemente hice lo que quería en el momento, cuando me fui, y regresé feliz y contenta", expresó.

Como una mujer espiritual y con el profundo recuerdo de su padre, a también expresentadora de Despierta América agregó: "En parte me fui por el duelo que estaba viviendo internamente, sola en las noches. No me gustaba vivir mi duelo de día y con la familia, porque ese era el tiempo de ellos. Llegué a un punto en el que necesitaba espacio para mí, pero regresé porque a él le encantaba verme en la televisión, ver a su niña consentida. Le encantaba verme billar", dijo con una linda sonrisa de saber lo orgulloso que don Juan estuvo de ella.

Un cumpleaños rodeada de amor

Este fin de semana, Ana Patricia Gámez celebró su cumpleaños número 37 y lo hizo rodeada del cariño de su esposo e hijos. Los festejos iniciaron con un arduo entrenamiento físico en el gimnasio, y continuaron con un brunch con amigas y una linda cena con familiares y amigos.

Para Ana Patricia, una de las mejores etapas de su vida que puede compartir con las personas que más ama, momentos que comparte con sus seguidores, quienes no han dejado de felicitarla desde el viernes pasado.