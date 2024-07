La icónica reacción de Adal Ramones a la broma de su hija Paola

Como parte de la promoción de la obra de teatro Otra vez papá, Adal Ramones le jugó una broma a su hija Paola quien, a dos meses de aquel susto, se vengó de su papá y planeó una revancha con la que lo hizo llorar, al hacerle creer que estaba enamorada de un hombre 20 años mayor que ella. Dando lecciones de actuación, la primogénita del conductor se metió en su papel y, en complicidad con un grupo de amigos que colocaron cámaras al interior del departamento de Ramones, consiguió grabar la icónica reacción de su papá.

© IG @adalramones Paola Ramones sorprendió a sus papá con la revancha de la broma que él le jugó en mayo pasado

La revancha de Paola

Echando mano de los conocimientos que ha adquirido como estudiante de cine, carrera que cursa en Los Ángeles, la joven de 23 años de edad, mostró sus dotes como productora y actriz, durante esta broma que compartió con sus seguidores de Instagram: “Esta es la revancha. Mi papá me hizo una broma y ahora yo se la voy a regresar, ya planeé todo desde hace un mes. Le voy a mentir, que tengo un novio que me dobla la edad y no sólo eso, que es divorciado, tiene una hija y que ya me dio anillo de promesa”, le contó Paola a sus seguidores.

Para Paola, esta broma fue una gran prueba para ella, a nivel actoral: “Es un verdadero reto de actuación para que mi papá me crea, también colocar las cámaras en su departamento sin que se entere”, añadió. Fue el propio Adal, quien compartió en Instagram el resultado de esta broma que lo tomó por sorpresas: “Podrán decir misa, pero soy de otra generación y me cayó un balde de agua helada de pensar que habría una gran posibilidad de que Paola terminara truncando su sueño en LA”, escribió el comediante en su feed. Al final de su mensaje, le escribió a su hija: “Se pasó la verdad, pero la amo”.

Las lágrimas de Adal

El resultado de la broma resultó icónico, debido a que Paola jamás imaginó que su papá, no sólo no aprobaría su supuesto romance, negándose a conocer al galán, sino que al final, no pudo evitar las lágrimas de frustración. Cuando Adal se encontraba más contrariado por la revelación de Paola, la joven decidió confesarle que todo era mentira: “A Dios gracias, me regresó el alma al cuerpo al descubrir mi hija, que todo era una broma. ¡Vaya broma!”, escribió el conductor quien no la pasó nada bien durante el montaje.

© IG @paolaramones El comediante lloró al pensar que su hija truncaría su carrera como cineasta por un amor

La reacción de Adal Ramones, quien no pudo ocultar la ansiedad que le provocó la broma de su hija, causó revuelo entre sus seguidores, sobre todo, entre sus compañeros de profesión, quienes se burlaron de cómo tomó la noticia: “Que rudo el señor ramones, quién lo viera”, le escribió Omar Chaparro en los comentarios. Por su parte, Sebastián Rulli escribió: “Hija de tigre, pintito, se sacó un 10”, haciendo referencia a lo buena actriz que resultó Paola quien, en todo momento, mantuvo su papel.