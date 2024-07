Adal Ramones da detalles de su reciente encuentro con su ‘hermano de vida’, Yordi Rosado

Durante los 12 años que duro al aire el programa Otro Rollo , Adal Ramones y Yordi Rosado fueron inseparables . Tras el éxito de esta emisión, el tiempo puso distancia entre ellos; sin embargo, debido al cariño que se tienen, han logrado reestablecer su amistad y, como en los viejos tiempos, disfrutan de una relación de hermanos . A través de su cuenta de Instagram, Adal Ramones compartió hace unos días una imagen junto a Yordi con quien posó para una imagen que provocó revuelvo entre los fans del famoso programa que los catapultó a la fama. Debido a los problemas que enfrentaron en el pasado, la prensa quiso preguntarle al presentador sobre su amistad con Yordi.

© @adalramones La semanas pasada, Adal y Yordi se reencontraron para recordar viejos tiempos en 'Otro Rollo'

Más unidos que nunca

Sincero, el presentador contó que el cariño que se tienen es tan fuerte, que les permitió retomar su relación, como si nunca se hubieran distanciado: “Somos muy amigos, somos compadres, amigos, vecinos y hermanos de la vida. Cada que podemos, hacemos up date de todo, de la vida, vacaciones y todo, somos grandes amigos. La gente de repente empezó a decir cosas, pero no, somos grandes amigos”, contó en entrevista para Venga la Alegría .

La semana pasada, Adal y Yordi disfrutaron de una cena juntos que dio mucho de qué hablar: “Amigos, compadres, vecinos, socios y hermanos. Siempre lo he dicho, es el hermano que la vida me dio. Anoche una plática donde no paramos de hablar poniéndonos al día en casi todas las áreas. Qué Dios cuide esta amistad por siempre querido compadre”, escribió el también actor junto a un par de selfies junto a Yordi, a quien describió como su hermano.

© @adalramones Adal confesó que Yordi es el hermano que no tuvo

Hermanos de vida

Antes de esta reunión, Adal visitó la cabina de EXA donde trabaja como locutor Yordi. Fue durante esta entrevista, que los amigos recordaron su pasado: “Tenemos una vida juntos”, dijo al aire Rosado. Durante el programa, Adal y Yordi recordaron entre risas que, en su momento, eran tan cercanos, que incluso se especuló que eran pareja. Ramones, aprovechó este encuentro para expresarle lo importante que es en su vida: “Eres mi gran hermano, siempre te lo voy a decir, eres el hijo que mi madre no tuvo y me dio la vida”. Por su parte, Rosado añadió: “Sí somos grandes hermanos y como todos los hermanos, tenemos mejores momentos y otros no tanto. Los verdaderos hermanos aprenden a discutir ya resolver”.

© @yordirosado Hace unas semanas, durante la visita de Adal a su programa en EXA, Yordi habló sobre las altas y bajas en su amistad

En esa conversación, Adal y Yordi hablaron de cómo ha evolucionado su relación de amistad, pues, a pesar de que no se ven con la misma frecuencia que antes, mantienen el cariño intacto: “Mi compadre y yo no nos vemos y nos hablamos muy poco, pero sabe que cruzaría el mar para ayudarle”, comentó Adal. Por su parte, Yordi dijo: “Hace poco fui invitado a un show que está haciendo Adal, y lo que más me gustó fue que tuvimos un desayuno de amigos, de hora y media, le tuvimos que decir a la producción, les suplicamos que retrasen media hora el llamado, porque hace 10 años que no hablamos”, explicó Yordi.