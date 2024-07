Sergio Mayer Mori habla de sus padres: 'Nunca les he pedido nada'

Sergio Mayer Mori está listo para hacer de su carrera musical una aventura colmada de aprendizajes, experiencia y logros. Aunque ha trazado la ruta para alcanzar cada uno de sus propósitos, sabe muy bien que existe mucho trabajo de por medio, situación por la que ha permanecido completamente enfocado en ello. Gracias a su constancia, ha podido conformar su proyecto, el cual lleva por nombre Mori, una fusión de géneros como el jazz y el soul. Ante este panorama, tiene claro que debe hacer frente a otra situación, pues el hecho de ser hijo de dos figuras como Bárbara Mori y Sergio Mayer no ha sido impedimento para él en la búsqueda de su propio lugar en el espectáculo.

Desea que la gente lo conozca por su música

A lo largo de los años, Sergio Mayer Mori ha tenido que enfrentar la persecución mediática a raíz de varios acontecimientos de su vida personal. A raíz de esta situación, trabaja en su proyecto, buscando dirigir a su público de otra manera, aunque admite que todavía hay camino por recorrer para llegar a ese punto. “Estamos en esa búsqueda, porque mucha de la gente que está consciente de mi existencia es a través de mi paternidad o el nombre de mis padres, chismes o morbosidad, y muchos están al pendiente de eso, entonces buscamos abrir ese espacio entre esa gente que tiene esa atención y guiarla a la música…”, dijo en una entrevista concedida al diario mexicano Milenio.

En ese espacio, Sergio Jr también se refirió al hecho de ser hijo de dos figuras públicas, agradecido por el apoyo que ha recibido de ellos. Por supuesto, asegura que les tiene gran admiración y lo destaca. “Soy muy afortunado de haber nacido en la situación en la que nací, muy privilegiado por los papás que tengo, no por lo artístico sino por la calidad de seres humanos que son…”, explicó en la charla con el diario.

‘Nunca les he pedido nada’

Al ahondar en la relación con sus padres, Sergio Mayer y Bárbara Mori, el joven asegura que ha logrado trabajar por su propia cuenta para alcanzar cada una de sus metas, alejado del nepotismo de cualquier circunstancia similar. “Ellos siempre me han apoyado moralmente, pero yo nunca les he pedido nada y tampoco entra en el área del nepotismo, porque son artistas, pero se dedican a otra cosa completamente diferente y yo me tengo que abrir espacio en la industria y dar a conocer mi nombre…”, explicó el intérprete, quien en días pasados realizó su presentación musical en El Cantoral, el foro en el que contó con especiales invitados como su madre.

Emocionado por su nuevo show

Durante el periodo en el que ha conformado su proyecto, Sergio Mayer Mori ha optado por construir shows en los que prevalece la intimidad y la cercanía con su público. Por tal motivo, se encuentra muy emocionado por su presentación en el Foro del Tejedor, en la Ciudad de México, este 25 de julio. “Con su habilidad para crear una atmósfera íntima, nos guiará en un viaje musical que fusiona los géneros del indie, pop, jazz y soul…”, se puede leer en la reseña del show en el que promete guiar al escucha en una experiencia sensorial.