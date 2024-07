Contundente, Sergio Mayer Mori afirma: 'Siempre estoy ahí para mi hija'

Para Sergio Mayer Mori no hay mayor prioridad que ver a su hija Mila crecer en un ambiente familiar de cordialidad, así lo reiteró el joven, quien al asistir a un evento público no guardó silencio ante las recientes declaraciones de su ex, Natália Subtil. Con la disposición de poner en alto el cariño por su primogénita, el joven abordó sin filtros esta polémica, dejando claro que tanto él como su ex tiene diferentes maneras de pensar. Mientras tanto, tiene la firma idea de que su hija debe permanecer cercana a sus padres, aunque lamenta que ciertos comentarios cobren relevancia en el entorno mediático.

© GettyImages Sergio Mayer Mori hizo frente a lo dicho por su ex.

Sergio defiende el amor por su hija

En días pasados, la ex de Mori reveló que el cantante no pudo asistir al festival del Día del Padre de Mila, supuestamente por no tener auto para trasladarse, al respecto, el joven intérprete reveló: “Sí, porque no sé si se acuerdan que lo tiene ella mi coche… Yo siempre voy a seguir con la misma postura de expresar mi amor ante mi hija y mi prioridad, yo estoy siempre dispuesto para mi hija y seguir reiterando eso…”, compartió, declaraciones retomadas por medios como Radio Fórmula.

Ante el actual panorama, Sergio hizo énfasis en lo importante que es para él estar pendiente de Mila, más allá de los comentarios lanzados por su ex, en específico sobre el festival escolar al que se refirió. “Como les menciono, yo estoy en la misma postura de que yo estoy ahí para mi hija. Es ridículo que yo no vaya a ir. Es ridículo, siempre estoy ahí para mi hija…”, expresó el también hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, quien ahora prueba suerte en la música con un proyecto que lo tiene muy entusiasmado.

© @smayermori Sergio Mayer Mori dice que siempre estará para su hija Mila.

Lo mejor para su hija Mila

Desde hace algún tiempo, Sergio Mayer Mori y su ex han tenido ciertas diferencias. Sin embargo, eso es algo que el joven tiene muy claro, sobre todo porque sabe que el bienestar de Mila está por encima de todas esas circunstancias. “Tenemos muchas opiniones diferentes, pensamos diferente, somos personas muy diferentes Natalia y yo y pues por eso ella actúa como actúa y yo también actúo como actúo y tenemos discusiones en cuanto a qué es lo mejor para Mila…”, dijo durante la charla, en la que como pocas veces tocó públicamente este aspecto de su ámbito personal.

© @delamori Sergio Mayer Mori quiere que su hija permanezca junto a sus padres.

Antes de despedirse, Sergio puso nuevamente de frente el hecho de estar pendiente de su hija, quien desea pueda estar cercana a su familia más allá de cualquier circunstancia que pueda suscitarse. De hecho, lamentó que los comentarios de su ex surjan en un momento importante para Mila. “Para mí, la prioridad más grande es que Mila esté cerca de sus papás, ambos, y que ella no tenga por qué tener este tipo de comentarios creciendo…”, aseguró en la conversación.