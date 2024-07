El romántico mensaje de Selena Gomez a su novio: ‘Gracias por compartir tu vida conmigo’

A un par de días de haber celebrado su primer cumpleaños junto a Benny Blanco, Selena Gomez compartió con sus seguidores en Instagram una romántica publicación dedicada al productor musical. Después de soplar las velitas por sus 32 años, reapareció en Instagram para dedicarle un mensaje a su novio a quien le agradeció por compartir sus días con ella. Desde que la cantante confirmó su relación se ha mostrado muy abierta a compartir con sus seguidores detalles de su historia de amor con el hombre que le devolvió la sonrisa, luego de un largo periodo soltera.

© IG @selenagomez La cantante compartió fotos inéditas con el productor musical

Las nuevas fotos de la pareja

La cantante publicó un álbum con nueve fotos con Benny en la que dejó ver la gran complicidad que existe entre ellos. Como portada de esta publicación, eligió una en las que los vemos, en sus looks más cómodos, disfrutando de una siesta juntos: “Gracias por compartir tu vida conmigo hoy y todos los días”, escribió la cantante quien, dejó entre ver que el músico y ella ya viven bajo el mismo techo.

Las fotos y el mensaje causaron revuelo entre los fanáticos de Selena que aplaudieron en los comentarios el gran momento a nivel personal que está disfrutando la también actriz. La romántica publicación de la cantante provocó más de 8 millones de likes, entre ellos el de Benny Blanco quien también reaccionó dejando en los comentarios varios emojis de carita enamorada. De hecho, fue el músico quien público primero imágenes de su relación con Selena en su perfil de Instagram.

© IG @selenagomez Selena confirmó su romance con Benny en diciembre del año pasado

Su primer cumpleaños con Benny

Con motivo del cumpleaños número 32 de la intérprete My mind & me, Benny compartió una foto del video musical del tema I Can't Get Enough, que grabó en 2019 con Selena, proyecto que unió sus caminos y en el que el productor musical aparece luciendo una botarga de oso: “Solías tocar un oso de peluche en tu video musical y ahora puedo ser tuyo en la vida real. ¡Feliz cumpleaños bebé! Te quiero”, escribió Blanco como descripción de estas imágenes donde mostró el oso de peluche que le obsequió para celebrar su primer cumpleaños juntos.

© IG @selenagomez Benny le regaló a Selena un collar con su inicial por su cumpleaños número 32

Los regalos de Benny

Para el cumpleaños de Selena, además del osito blanco, idéntico al que él personificó en el video donde se conocieron, Benny le regaló a la cantante un collar con la letra B, un accesorio que usó la cantante en su festejo y con el que posó para sus fotos: “¡Muchas gracias por sus felicitaciones de cumpleaños! Estoy muy agradecida 32”, escribió junto a las imágenes en las que la vemos portar el regalo de su novio.