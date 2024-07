La dinastía Fernández celebra los 79 años de doña Cuquita, viuda de don Vicente

En el rancho Los Tres Potrillos , el 23 de julio es un día muy especial , debido a que es la fecha de nacimiento de la mujer que inspiró toda su vida a don Vicente Fernández , su viuda, Refugio Abarca , mejor conocida como doña Cuquita , quien este año tuvo sus 79 años de edad. A través de redes sociales, varios miembros de la dinastía Fernández le dedicaron cariñosas felicitaciones , como sus hijos: Vicente Jr y Alejandr o , quienes usaron sus perfiles en Instagram para desearle un feliz día a la “mera, mera”, como la describe El Potrillo.

El festejo de doña Cuquita

El encargado de compartir un vistazo del íntimo festejo de doña Cuquita fue Vicente Fernández Jr, quien publicó en sus historias un video de donde vemos a la festejada soplar la velita de los cupcakes que disfrutó como pastel: “Te amo madre. Larga vida”, se lee sobre este clip donde escuchamos a la mamá de El Potrillo compartir su deseo para este año, una petición que tiene muy clara: “Mi deseo es salud siempre”. El primogénito de don Vicente, también publicó un clip del baile que realizó con su mamá, en su pasada boda con Mariana Rodríguez : “Una imagen que lo dice todo”, escribió.

Por su parte, Alejandro Fernández, también usó esta red social para felicitar a su mamá, con quien tiene una relación única. Para celebrar este cumpleaños, doña Cuquita, publicó varias fotos junto a ella y una en la que la vemos con don Vicente Fernández, el gran amor de su vida: “El día de la mera, mera. Ay jefa. Me cae que nunca dejo de aprender de admirarte. Con cada año que pasa, me siento cada vez más afortunado por tenerte y disfrutarte tanto como la vida me permite. Mi corazón te ama infinitamente y deseas que siempre estés rodeado de todas las bendiciones que te mereces. ¡Feliz cumpleaños, mi Cuquis!”, escribió El Potrillo .

Siguiendo los pasos de su papá, las gemelas, América y Camila Fernánde z , también usaron este medio para expresarle su amor a doña Cuquita quien, tras la muerte de don Vicente Fernández, es quien se ha encargado de mantener la unión familiar. Las hijas de El Potrillo compartieron en sus historias fotos junto a su abuelita: “¡Feliz cumple Cuquis! Te amo”, le escribió América, mientras que Camila se limitó a publicar una foto con ella.

