Emily Estefan, la invitada de Karol G en el espectacular cierre de su gira

Tras casi un año de haber puesto cantar y bailar a miles con sus conciertos, Karol G finalmente ha concluido su Mañana Será Bonito Tour. Esta gira, que la llevó a ciudades de toda América y Europa, fue sin duda muy especial para la colombiana, por ello quiso darle un cierre único. Luego de haber compartido el escenario con Amaia Montero, ‘La Bichota’ tuvo como invitada a Emily Estefan en su última presentación, la cual tuvo lugar en Madrid.

La cantante e instrumentista, hija de Emilio y Gloria Estefan, hizo acto de presencia en el emblemático Estadio Santiago Berbabéu, donde Karol G se presentó por cuarta vez consecutiva. La joven de 29 años lo dio en el escenario, mostrando su inigualable talento como percusionista, mientras la colombiana interpretaba su tema Amargura.

Tras inolvidable velada, Emily expresó su agradecimiento en sus redes sociales. “Qué regalo tan especial ser parte de un momento tan mágico con La BICHOTA, La DURA La @karolg”, expresó la artista nacida en Miami. “Eres TAN amada e infinitamente encantadora, como este increíble y atemporal recorrido que realizas con muchísimo amor. ¡Gracias por pensar en mí para una noche tan inolvidable! ¡Es un honor que nunca olvidaré!”, agregó en su mensaje.

Otra de las razones por las que la noche fue especialmente significativa para Emily fue el hecho de que lo compartió también con su pareja, Gemeny Hernandez, quien se se desempeñó como corista de Karol G. “¿Y la cereza del pastel? Compartir ese escenario con la valiente e INCREÍBLE @holagemeny quien arrancó las voces en ese estadio con clase y SABOR. Nunca olvidaré esta noche”, agregó en su mensaje.

El mensaje de despedida de Karol G

Si para Emily fue una experiencia que guardará siempre en su mente y su corazón, para Karol G seguramente lo será más. “Hey familia, después de casi 70 noches, hoy voy a decir de verdad que esta noche va a ser la noche más chimba de mi vida”, expresó durante su show.

“Siempre creo que tengo las palabras para todo, pero quisiera encontrar las palabras para describir cómo me siento como persona, como mujer; cómo me siento aquí al frente de todos ustedes, cómo me siento sabiendo que, en casa, hay miles de personas que me ven en este momento”, agregó entre lágrimas.

“Si hay algo hermoso que me dejó el viaje de este álbum fue aprender a quererme a mí misma. Estoy segura de que Dios me hizo única, así como nos hizo únicos a todos por una razón. En este tour encontré mi propósito en la vida y es ayudar a las personas a sentirse como yo me siento ahora después de tantos años de no sentirme así. Estoy cerrando un capítulo de mi vida que significó todo, la cercanía con mis seguidores, con mi familia y después de todo mañana fue muy bonito y mañana fue muy hermoso y de corazón deseo esto para cada uno de ustedes, así que aprendan a ponerse por encima de muchas cosas, quiéranse mucho. Los amo con mi vida. Mi relación de por vida es con ustedes. ¡Gracias!”.

El orgullo de Lili Estefan

Mientras Karol G y Emily Estefan se entregaban por completo en el show, Lili Estefan se encontraba en primera fila disfrutando el concierto. La presentadora regresó a Madrid tras sus vacaciones en Marbella para acompañar a su prima en su gran noche. Compartió un video del gran momento de la joven en la batería, así como fotos junto a ella abajo del escenario.

“¡¡¡QUE EMOCIÓN!!! Primita @emily_estefan anoche en el cierre de la gira mundial de @karolg #MañanaSeraBonito en el Estadio Santiago Bernabéu, ante 90 mil fanáticos en #Madrid #España. La vi nacer, la vi esforzarse por años abriéndose paso en lo que más disfruta ¡y ahora la veo haciendo sus sueños realidad! Qué bendición que pude estar ahí contigo y acompañarte en este evento que sé que te ha llenado tu corazón de felicidad. Dale con todo prima linda, sabes que te quiero mucho, mucho, mucho y aquí estamos siempre apoyándote”, escribió la estrella de Univision.