Neymar Jr. comparte las primeras imágenes de su tercera hija, la pequeña Helena

A poco más de un mes de haber celebrado el bautizo de su hija con Bruna Biancardi, Neymar Jr. se ha convertido en protagonista de otro feliz momento con el nacimiento de su tercera hija, la pequeña Helena. Hace un par de semanas, diversos medios compartieron que el astro brasileño se había convertido en padre de nueva cuenta, pero esta vez con una modelo llamada Amanda Kimberlly. Ha sido hasta ahora que el delantero de 32 años se ha pronunciado al respecto, compartiendo las primeras imágenes de la bebé, quien es tan solo ocho meses menor que Mavie, la hija que tiene con Bruna. Además de las dos niñas, Neymar Jr. es padre de Davi Lucca da Silva Santos, de 12 años, a quien tuvo junto a Carolina Dantas, su amor de la adolescencia.

Neymar Jr. se ha convertido en padre por tercera ocasión

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador del Al-Hilal Saudi F. C. compartió una serie de fotografías sobre la llegada de Helena. Neymar Jr. acompañó las fotos revelando el nombre de la niña, así como su fecha de nacimiento: " Helena ❤️👧🏻 03/07/2024". En las imágenes se aprecia al futbolista en su primer encuentro con la bebé en el cunero del hospital, mismo al que fue acompañado por su hijo mayor, quien observaba con curiosidad a su hermana menor.

En otra de las fotografías que ya le han dado la vuelta al mundo, una enfermera parece sostener a Helena para que el orgulloso padre pueda apreciarla de mejor manera, mientras que en otra de las fotos, Davi Lucca aparece cargando a su hermanita en brazos. Parece que el encuentro entre Helena y Mavie aún no se ha dado, pues Neymar no compartió foto de las bebés juntas.

Helena, fruto de una relación fugaz entre el brasileño y la modelo Amanda Kimberlly, es la tercera hija del futbolista, y de acuerdo con el portal Leo Dias, "la familia de Neymar recibió la noticia con alegría, sin discordias". Minutos después de que Neymar compartiera las fotos del nacimiento de su hija, Amanda Kimberlly hizo lo propio a través de sus redes sociales, publicando una instantánea del piecito de la bebé. Junto a la imagen en blanco y negro, escribió: "Mi mes favorito, julio".

De acuerdo con el portal Mundo Deportivo, Amanda Kimberlly es una modelo brasileña que saltó a la fama por su participación en un reality show de MTV llamado Are you the one?. A inicios de este año, se dio a conocer que estaba esperando un bebé de Neymar Jr. y hasta ese momento, el jugador se había mantenido al margen de los reportes. Ahora, con la publicación de estas imágenes, el 10 de la selección brasileña confirma su paternidad.

