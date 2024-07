Kai, la nieta de Donald Trump que sale en apoyo de su abuelo: 'Se preocupa y es muy amoroso'

A sólo cuatro días de aquel atentado que puso en riesgo la vida del expresidente Donald Trump, su familia ha mostrado su total apoyo durante las jornadas políticas. Y ha sido Kai Madison Trump quien dio la gran sorpresa este miércoles al tomar la palabra durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin.

"Vengo a contar un lado de mi abuelo que la gente no ve. Para mí es sólo un abuelo normal que nos da caramelos y sodas cuando nuestros padres no están mirando. Él me llama cuando estoy en la escuela para preguntarme cómo me va con el golf y él me cuenta cómo va el suyo, aunque tengo que recordarle que estoy en clases", dijo con mucho carisma luego de que su padre, Donald Trump Jr. le cediera la palabra.

Hasta hace unos días, la joven no tenía planes de presentarse ante la gente para hablar del lado más humano del expresidente. Y fue tras el atentado que cambiaron las agendas y su padre encabezaría algunos eventos, cuando nació de ella hablar en público.

"Siempre me apoya y me motiva a ser la mejor persona que pueda ser. Honestamente, pone la vara muy alta, pero ¿quién sabe?, quizá un día lo alcance". Sobre los recientes eventos, agregó: "El sábado, me quedé en shock cuando me enteré que le habían disparado y sólo quería saber que estaba bien. Me rompió el corazón que alguien hiciera eso a otra persona".

Mucho más seria, Kia habló de cómo ha visto a su abuelo desde casa: "Muchas personas lo han hecho pasar un infierno, y él continúa de pie". Kai se dirigió a su abuelo, quien la miraba con atención desde la multitud, sonriendo al escuchar sus palabras. "Abuelo, eres una inspiración. Y te amo".

La joven concluyó: "Los medios hacen parecer a mi abuelo una persona diferente, pero yo lo conozco por quien es. Se preocupa y es cariñoso. Lo único que quiere es lo mejor para este país y hará lo que sea para devolverle la grandeza a Estados Unidos".

Así es Kia Madison

Con su discurso, Kai llamó la atención a nivel internacional. La joven llevaba un vestido blanco, con amplia falda corta y espalda descubierta decorada por un gran lazo de la prenda, que combinó con tacones de aguja. El cabello lo llevó suelto en ondas y un maquillaje natural enfatizaba sus facciones. Durante los minutos que estuvo frente a los micrófonos, muchos se preguntaron quién es la jovencita que demostró públicamente su amor por su abuelo.

Kai es la primogénita de Donald Trump Jr., a quien tuvo durante su matrimonio con Vanessa Trump. La joven comparte con su abuelo la pasión por el golf, con quien suele practicar seguido. La joven, además, ha demostrado su interés en la política, presentándose como oradora en eventos escolares.

Kai es la mayor de los hijos de Trump Jr.: Chloe, Donald III, Tristan y Spencer; quienes la miraban con orgullo desde el público.