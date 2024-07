En la recta final de su embarazo, Evaluna rompe en llanto al 'separarse' de Camilo

Son días de constantes emociones para Camilo y Evaluna, a poco tiempo de que nazca su segundo bebé, Amaranto. La pareja ha permanecido unida a lo largo de este tiempo, disfrutando por España mientras Camilo lleva a cabo su gira de conciertos por aquel país. Sin embargo, debido al embarazo, la hija de Ricardo Montaner ha tenido que hacer planes para volver a su casa en Miami, aunque esta vez será distinto, pues la cantante tuvo que viajar sin su esposo, de quien se separó por unos días debido a que este tiene que concluir sus compromisos de trabajo por Europa.

Camilo y Evaluna Montaner pasaron unos días extraordinarios en España.

Las lágrimas de Evaluna

Para la famosa pareja, mantener la cercanía con sus seguidores es muy importante, razón por la cual dan detalles de su día a día a través de las redes sociales. En un reciente video publicado en su canal de YouTube, Evaluna y Camilo conversan sobre lo difícil de separarse algunos días, pues la joven intérprete tiene que estar cómoda en casa para preparar la llegada de su bebé. Al hablar abiertamente sobre los sentimientos que la invaden, Evaluna no pudo evitar romper en llanto, una situación que le mereció las palabras de consuelo de sus seguidores, quienes han estado pendientes de lo que ocurre a lo largo de estas semanas.

“No sé por qué para mí es como que le subo el volumen a tantas cosas que pueden ser muy fáciles para los demás. Pero pensar en todo el viaje sin ti, nunca he viajado sin ti con Indi. Voy a estar obviamente con mis suegros, con Carol y eso, ayudando. No sé, me da ansiedad…”, se escucha decir a la intérprete frente a la cámara, mientras Camilo escucha con atención las palabras de su esposa, quien no para de llorar a raíz de las fuertes emociones que la invaden. De esta manera, Evaluna deja ver lo mucho que esta etapa la ha sensibilizado, agradecida por el apoyo que le han brindado sus seres queridos que nunca se apartan de su lado.

Camilo y Evaluna dieron muestra del gran amor que los une.

Sus deseos de estar en casa

Con los sentimientos a flor de piel, Evaluna también expresó su deseo de poder estar en casa, aunque tiene emociones encontradas por el hecho de volver sola mientras su esposo concluye asuntos profesionales en Europa. “Los días en casa no sé qué voy a hacer solita, obviamente también tengo a toda mi familia allá, pero quiero dormir en mi casa, quiero hacer una pijamada. Como que ya quiero llegar a mi casa, pero quiero llegar contigo. Se me va a hacer el día largo solita, el jetlag, que no cuadremos bien la cita de Indi…”, expresó frente a su marido, quien la consoló y le dio un abrazo tras escucharla.

Camilo fue empático al escuchar las palabras de Evaluna, a quien abrazó y dio un beso para reiterarle lo mucho que la ama. “La vida real”, dijo el cantante. “Estoy triste, pero al mismo tiempo muy feliz de que ella pueda volver a casa. Lo más difícil de todo es que somos una misma cosa, más que una cosa romántica es una cosa casi que organizacional y práctico, donde los dos tenemos un sistema de como vivir la vida contando con el otro, entonces cuando te quitan una de esas dos cosas es como que te quitaran de ti mismo una parte esencial de tu personalidad…”, expresó el cantante, quien mostró a cuadro algunos mensajes de texto de Evaluna, quien le expresó lo mucho que lo echaba de menos. “Te amo, te extraño ya. Estoy tratando muy muy heavy de aguantar el llanto”, se puede leer.