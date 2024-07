Evaluna, Camilo y la pequeña Índigo con los corazones divididos en la final de la Copa América

A unas semanas de convertirse en papás por segunda ocasión, Evaluna Montaner y Camilo pasaron un fin de semana de lo más especial y emocionante. Y es que como buenos hinchas, se hicieron presentes en el Hard Rock Stadium, en Miami, para presenciar en vivo y a todo color de la final de la Copa América 2024, la cual se disputó entre las selecciones nacionales de Argentina y Colombia. Y aunque la pareja suele estar de acuerdo la mayor parte del tiempo, cuando se trata de futbol las cosas no siempre son así, pues por un lado, el corazón de la actriz suele estar con Argentina, mientras que el del cantante está con la escuadra del país que lo vio nacer, por lo que al final, uno de los dos quedó con el corazón dividido, pues solo podía haber un equipo ganador.

© IG: @camilo Camilo y Evaluna mostraron su apoyo a las selecciones que se disputaron la final de la Copa América

A través de su perfil de Instagram, Evaluna compartió algunos detalles de su asistencia al estadio, desde donde se dejó ver presumiendo su pancita de embarazo y luciendo la camiseta de Argentina. Por su lado, también vimos a Camilo, quien orgulloso portó el jersey de la selección nacional de Colombia. Sin embargo, llamó la atención de sus fans el tierno atuendo que los papás eligieron para su hijita, la pequeña Índigo, quien también los acompañó al partido, por lo que le mandaron a hacer su propia camisetita, la cual se compone por los colores de ambas selecciones.

Y aunque al final fue la selección argentina la que se llevó el título a casa, Camilo no dejó que el ánimo decayera por lo que incluso en sus redes sociales siguió mostrando su apoyo a sus compatriotas, pues compartió un video en sus historias de Instagram en el que mostró el momento de la ceremonia inicial, en donde los colores de la bandera de su país se apoderaron del centro de la cancha, mientras el himno nacional de Colombia, en voz de Karol G, retumbó en todo el estadio.

© IG: @evaluna La actriz presumió su pancita de embarazo desde el estadio

La razón por la que se separaron una semana

Aunque Camilo y Evaluna suelen ser inseparables, la pareja ha tomado la decisión de separarse, pues mientras el cantante tiene que cumplir con algunos compromisos laborales, Evaluna ha decidido quedarse en casa y no seguir acompañando a su esposo en su gira, con la finalidad de prepararse para la llegada de su segundo hijo, quien está a semanas de nacer. "Evaluna sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla y estar en calma", explicó Camilo en su más reciente video en YouTube.

El artista continuó: "A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad me pone triste no estar con ella. Dos cosas son verdad, su necesidad de irse y mi tristeza de que se vaya", agregó el intérprete, mostrándose comprensivo ante esta situación, sabiendo que su mujer se encuentra en la recta final de su embarazo.