Alicia Machado, de paseo por Nueva York con su princesa, su hija Dinorah Valentina

El trabajo más importante de Alicia Machado no ha sido en la televisión ni en los negocios, sino en su propia casa, pues más allá de su faceta como celebridad y empresaria, es madre de Dinorah Valentina. Esta encantadora adolescente, quien hace poco celebró su cumpleaños número 16, es su adoración y por quien busca ser mejor cada día. En medio de este verano, la exreina de belleza ha querido consentir a su retoño con un inolvidable viaje a Nueva York, del que ha compartido algunos vistazos.

© @machadooficial Para Alicia no hay tesoro más valioso que su hija.

“¡Unos días en la Gran Manzana disfrutando de pasar tiempo juntas!”, escribió Alicia en su cuenta de Instagram al compartir un video con una recopilación de divertidos momentos con su hija durante su escapada. En las imágenes se apreciaban lugares emblemáticos como la Catedral de San Patricio, el Rockefeller Center, el Radio City Music Hall y el Museo Metropolitano de Arte.

Madre e hija, quienes lucieron muy guapas en su faceta de turistas, se retrataron juntas en estos famosos destinos, y además disfrutaron un poco de las delicias gastronómicas de la ciudad.

“¡Agradecida con la vida de cada nuevo comienzo! ¡Gracias a mis amigos siempre con nosotras! Entre pasar tiempo contigo y construyendo tu futuro mi princesa”, agregó Alicia en su mensaje. Estas últimas palabras dejaron entrever un posible nuevo proyecto para la estrella de Top Chef VIP (Telemundo), aunque no reveló muchos detalles al respecto.

Entre los seguidores de la también actriz hubo quien felicitó a Dinorah Valentina por su reciente cumpleaños. No sería para nada raro que este viaje haya sido parte del regalo de Alicia para la jovencita por sus ‘dulces 16’.

Sus sensibles confesiones sobre la maternidad

El año pasado, durante el reality show Secretos de las Indomables (Canela.TV), en el que participó junto a Yuri, Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara ‘La Negra’ y Zuleyka Rivera, Alicia abrió su corazón para hablar de su papel de madre.

© Instagram @machadooficial Alicia ha buscado ser una mejor madre para su hija.

“Siempre he querido tener mi conciencia tranquila de que he hecho por mi hija lo mejor que he podido, el problema de mi hija no es que es mi hija, es que tiene una mamá como yo, que ha tenido problemas de salud mental, problemas de ansiedad, problemas de que la gente me ha tirado hasta con la cubeta desde que tengo 17 años”, comentó entre lágrimas en aquel momento.

Alicia admitió que su hija ha sido la mayor motivación para ser una mejor persona. “Hacer un esfuerzo todos los días de mi vida por controlar mis demonios, controlar las cosas que sé que están mal para que nunca mi hija me diga: ‘Mamá es que yo soy así porque yo te vi que eras una borracha, que eras una drogadicta, que eras una promiscua, por eso ahora soy así’, es lo único que quiero”, expresó la venezolana.