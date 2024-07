Digital cover exclusive: Detrás de cámaras con Paola Nuñez

La talentosa actriz mexicana, Paola Nuñez, ha regresado a México por la puerta grande para promocionar su más reciente proyecto junto a Will Smith, "Bad Boys: Hasta la muerte", una de las sagas más taquilleras de Hollywood. Lo cual nos dio la oportunidad de entrevistas en exclusiva -junto a una espectacular sesión de fotos- a una de las mexicanas que se ha encargado de poner en alto el talento latino en la industria del cine.

Como locación, el Hotel Maison México en el corazón de la colonia Roma fue el escenario perfecto para los cinco looks con los que posó la actriz, los cuales contrastaron con el recién inaugurado hotel boutique, el primero en la zona en contar con un chef con estrella Michelin, y cuyo ADN se remonta a las antiguas casonas de la zona. Un lugar que respira arte, cultura y mucha historia.

Para la moda, un juego de texturas y siluetas con mucha personalidad, así como sofisticados accesorios, fueron los looks elegidos para retratar a la actriz dos décadas después de su protagónico como Barbie en la telenovela "Amor en custodia", un personaje que la posicionó como una de las favoritas de la televisión mexicana antes de migrar a Hollywood. Mientras que para su beauty look, un maquillaje natural y luminoso complementó sus facciones a la perfección.

Fotografía: Santiago Ruiseñor | Realización y estilismo: Chiara Primatesta | Asistente de producción: Samia Ruiz | Maquillaje: Christian Briseño | Peinado: Carlos Arriola | Locación: Hotel Maison México Roma

En una amena charla, Paola habló sobre los retos de posicionarse en una industria como Hollywood, su trayectoria, el cine de acción, su llegada a Los Ángeles hace 8 años y su convicción por mantenerse fiel a sí misma; así como sus tendencias de moda favoritas y sus musas de estilo.

