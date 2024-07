Paola Nuñez: una mujer de acción dentro y fuera del set

¿Alguna vez has tenido el deseo de “tirar la toalla”?

Hasta ahora, pero antes no. Cuando me mudé a Estados Unidos me tardé un año audicionando hasta que llegó The Son. Pero nunca he visualizado otra cosa, actuar es lo único que sé hacer. No escribo ni canto ni bailo, sin embargo en este momento de transición si he pensado en tirar la toalla, y no por algo negativo sino al pensar: ¿qué pasaría si yo me dedicara a otro lugar donde he puesto mi corazón? ¿y si me atrevo a dejar de correr?... eso me da mucha curiosidad.

Por primera vez estoy alentando el paso en la carrera y dejando que fluya y si esto me lleva al retiro, por primera vez estoy contenta con eso, porque honestamente estoy muy orgullosa de mí. Hoy miro y abrazo a esa niña de Tecate para decirle: “¡mira todo lo que lograste! Qué bonito que tu amor por esta profesión te trajo aquí, pero ya no tienes que correr, no tienes nada que probar”.