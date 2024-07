Paola Nuñez nos habla sobre sus tendencias favoritas y sus íconos de moda

¿Cómo sientes que ha evolucionado tu estilo a través de los años?

Creo que he pasado por muchas etapas. A mis 20 años todo era medio hippie, como bohemio, luego pasé a las prendas vintage, y después, empecé a preocuparme por tener clásicos, prendas que con el tiempo no pasan de moda. Siempre he tratado de huir de las marcas que son excesivamente comerciales o muy caras, en las que solo estas pagando por la marca y no por la calidad del producto. Entonces más que buscar estatus, busco calidad en mis prendas. Checo la etiqueta para ver los materiales de la tela, que sea una prenda que va a durar mucho tiempo y que sea una silueta atemporal. Y si son marcas sostenibles, mucho mejor.