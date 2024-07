Así fue como Verónica Toussaint se despidió de sus televidentes

Uno de los últimos proyectos en los que Verónica Toussaint en la televisión fue el programa ¡Qué Chulada!, uno de los proyectos que más satisfacciones le dio a nivel profesional y con el que estaba sumamente encariñada. Sin embargo, semanas antes de su fallecimiento, la intérprete tuvo que retirarse del show y dejar todo en manos de sus compañeras, pues necesitaba descansar debido al cáncer que le había sido diagnosticado años atrás y contra el cual estaba luchando. Sin embargo, quiso despedirse de su público de manera formal, por lo que ahora que se ha emitido el último capítulo de este show, sus compañeras de elenco compartieron con el público el mensaje que Verónica dejó para ellos antes de su lamentable partida.

© IG: @veronicatouss La actriz fue parte de este programa por más de cuatro años

Con los sentimientos a flor de piel y con un nudo en la garganta, Mariana Hernández, una de las conductoras del show, presentó el video de despedida que su compañera y amiga dejó para que precisamente fuera proyectado el día en el que ¡Qué Chulada! llegara a su fin. En él, se podía observar a Verónica desde su casa, con una sonrisa en el rostro y guapísima como siempre. “Chuladas de mi corazón, nunca pensé que llegaría este día en donde tendría que despedirme de ustedes, de este gran proyecto; entonces agradecer desde toda la gente que hizo ‘Chulada’ desde un inicio hasta el día de hoy”, expresó la presentadora conmovida.

Toussaint resaltó la importancia que este proyecto tenía en su vida, pues a pesar de su larga experiencia en la televisión, nunca había trabajado con puras mujeres. "¡Qué Chulada! para mí es esta parte de mi corazón, en donde siempre estuve en programa con hombre, y fue la primera vez que tuve el privilegio de hacer un programa con mujeres. Mujeres que quiero, mujeres que respeto, mujeres increíbles", destacó la intérprete, quien además se refirió a las virtudes de cada una de sus compañeras.

El último mensaje de Verónica View post on Instagram

Finalmente, Verónia se sinceró con sus fans y emocionada les agradeció por todo el apoyo demostrado desde el inicio de este proyecto e incluso en su retiro. "Sobre todo agradecer a ustedes: 'chuladas', por sus comentarios, por cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, por cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes. 'Chuladas', gracias, gracias, gracias por acompañarnos a cerrar este ciclo de ¡Qué Chulada! Y las 'chuladas' para siempre, porque se 'chulada' no es un programa de televisión, tiene que ver con un estado de ánimo", finalizó.

El día que Verónica trascendió

Fue el pasado 16 de mayo cuando el periodista Ciro Gómez Leyva confirmó, a través de su noticiario, el fallecimiento de Verónica Toussaint, una noticia que tomó por sorpresa a propios y extraños, pues la actriz procuró ser muy discreta respecto a su diagnóstico. “Nos informan que hace unos momentos o en algún momento del día de hoy, muy joven, murió después de una larga y dura batalla (contra el cáncer), nuestra queridísima compañera Verónica Toussaint. Antes que nada queda su sonrisa, queda su alegría, queda su compañerismo, queda, desde luego, su talento enorme que además acompañó todos estos años en Imagen Televisión”, expresó el periodista sumamente consternado.