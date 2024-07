Héctor Sandarti revela por que no le hubiera gustado conducir la última edición de La Casa de los Famosos de Telemundo

Sin duda alguna, La Casa de los Famosos de Telemundo fue un parteaguas en la carrera de Héctor Sandarti, quien hizo gala de su talento y su carisma a lo largo de tres temporadas. Sin embargo, la vida lo llevó a tomar nuevos desafíos y un camino completamente diferente, por lo que para la cuarta temporada no volvió al reality. Algo que sin duda entristeció a sus fans, quienes desde entonces han pedido su regreso al frente del show. Algo que definitivamente ya no está dentro de los planes del guatemalteco, quien actualmente se encuentra enfocado en sus nuevos proyectos, pues además ha considerado que los cambio que ha sufrido el formato y el contenido del reality no va acorde a su estilo de conducción.

© Getty Images El presentador estuvo al frente del reality de Telemundo durante tres temporadas

Así lo compartió el presentador en una sincera charla con el periodista Mich Rubalcava para su canal de YouTube, en el que con la apertura que lo caracteriza, Héctor dio su opinión sobre el nuevo formato de la reciente edición de La Casa de los Famosos, de la cual resultó ganadora Maripily Rivera. "La vi distinta a 'La Casa' que yo dejé. Creo que sí subió un poquito el nivel de conflicto, de controversia, de agresividad; incluso hubo alguien que creo que lo eliminaron porque golpeó a otra persona. Como que le subieron un poquito al nivel de contenido que la casa había dado anteriormente”, señaló Sandarti.

En ese sentido, el conductor reveló que debido a esos cambios, las cosas no hubieran sido del todo fáciles para él, por lo que cree que fue una buena decisión que la producción del show haya cambiado de dirección en cuanto la conducción. “Hoy puede que las cosas hayan cambiado. Creo que cada personalidad es distinta, creo que cada conductor le suma cosas distintas al show, pero yo prefiero quedarme con 'La Casa' que dejé y creo que también por eso, por alguna razón, decidieron moverme porque tal vez no iba a estar del todo cómodo con muchas cosas que ahora están sucediendo”, confesó.

© Getty Images Héctor admitió que no se hubiera sentido cómodo con los cambios en el formato del reality

Por otro lado, habló de cómo fue trabajar en La Casa de los Famosos y la forma en la que evitó entrar en conflictos. "Yo mantuve durante las tres temporadas que hice una conducción más neutral, tratando de no involucrarme y no opinar nada acerca de lo que estaba pasando dentro de la casa, sino ser, al igual que la jefa, una especie de árbitro, alguien que encajaba perfecto en este papel de solamente presentar la evidencia de lo que estaba pasando y tomar la postura de emitir cuáles eran los lineamientos con respecto a lo que la producción o la jefa decían”, finalizó.

¿Cómo se enteró que no volvería a La Casa de los Famosos?

En una entrevista que sostuvo con Mandy Fridmann, Héctor Sandarti reveló cómo fue que se enteró que no sería parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. “Me lo han dicho los ejecutivos y productores, mi trabajo era bueno, era impecable, lo estaba haciendo muy bien, la conexión con el público. Pero ellos le apostaron a otra cosa, que es muy respetable, pero no te voy a negar que sí fue un golpe. Aparte, me enteré un día antes de que mi madre muriera, entonces fueron dos cosas al mismo tiempo”, contó con el corazón aún roto por aquella pérdida.