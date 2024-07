Las Kardashian, Priyanka Chopra y más famosos en la lujosa boda de Anant Ambani en la India

Este fin de semana se llevará a cabo una de las bodas más espectaculares del mundo; se trata del enlace de Anant Ambani, hijo de uno de los hombre más ricos de la India, Mukesh Ambani, y su prometida, Radhika Merchant. La boda se llevará a cabo en el Jio World Convention Centre, en Mumbai, India, y decenas de famosos de todas las esferas ya están listos para el comentado evento social, que podría llevarse el título de 'la boda del año'. Kim y Khloé Kardashian son algunas de las 'celebs' que han estado presumiendo sus atuendos en las redes, al igual que Priyanka Chopra. De los latinos, la modelo Águeda López y su esposo, el cantante Luis Fonsi, también se han trasladado hasta el sudeste asiático para formar parte del lujoso enlace.

© SUJIT JAISWAL Anant Ambani y Radhika Merchant

La celebración es uno de los eventos más esperados, pues le anteceden fastuosas prebodas en las que han contado con las actuaciones de estrellas de talla internacional como Justin Bieber. El pasado fin de semana, los enamorados disfrutaron de una fiesta entre amigos amenizada por el cantante de origen canadiense. Medios locales reportan que el intérprete de Baby habría cobrado 10 millones de dólares por su presentación. En otras celebraciones en honor a los novios han contado con la participación de Rihanna, por lo que se espera que las amenidades del enlace sean sin precedentes.

© GettyImages Anant Ambani, el novio, posando con su familia

A través de sus redes sociales, Kim y Khloé Kardashian compartieron con sus seguidores su llegada a Mumbai; fueron recibidas con collares de flores y una lluvia de pétalos. Después de descansar unas horas, las hermanas más famosas de la televisión se prepararon para hacer su entrada triunfal en la lujosa celebración. Tal y como lo dictaba el dress code, las influencers llevaron unas vestimentas tradicionales y vistosa joyería. Kim llevó un traje en color rojo con pedrería con un top y una falda tubo, además de llevar varias joyas con diamantes.

© @kimkardashian Kim y Klhoé Kardashian en Mumbai

En tanto Khloé usó un atuendo tradicional en color crema con bordados dorados con pedrería. Ambas hermanas llevaron vistosas alhajas de pies a cabeza, pero llamó la atención una pieza que llevaron en la cabeza, conocida como maang tikka. El de Kim era iba desde la división del pelo hasta la frente y estaba formado por unos diamantes, mientras que el de Khloé era más vistoso y estaba formado por varios cristales que formaban una gran gota.

© @khloekardashian La joyería de Khloé Kardashian

La modelo Águeda López también se dio cita en la boda del hijo del hombre más rico de la India. La española usó un precioso sari en color beige con dorado de la diseñadora Anamika Khanna , además de un gran collar con diamantes y esmeraldas y un adorno en la cabeza como los que llevaron las Kardashian, diseñado por Heeramaneck & Son.

El espectacular look de Águeda López

Luis Fonsi se hizo presente junto a su esposa y para la ocasión llevó un traje típico con en color negro con bordados dorados. En sus redes compartió una foto y usó el hashtag #AmbaniWedding, además de agregar la ubicación del evento.

© @luisfonsi Luis Fonsi en una de las bodas más lujosas del año

La actriz Priyanka Chopra no podía faltar a este evento y en sus redes dio un vistazo del look que llevaría. La actriz de cine viajó a su país natal en compañía de su esposo, el cantante Nick Jonas, integrante de The Jonas Brothers.