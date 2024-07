Angelica Vale aclara los rumores sobre su supuestas diferencias con los Timbiriche

Aunque el éxito de la obra musical Vaselina, en la que participan todos los integrantes de Timbiriche y Angélica Vale, ha sido un rotundo éxito, ha llegado el momento de la cantante y actriz de despedirse de esta producción, para poder atender otros compromisos laborales que dejó en pausa por dedicarse de ellno a Vaselina. Sin embargo, su salida de este proyecto ha generado todo tipo de rumores, pues incluso se llegó a decir que todo se debió a las diferencias que llegó a tener con algunos integrantes del elenco. Algo de lo que la misma Angélica habló en una reciente entrevista, en la que con total apertura se encargó de aclarar cada una de las especulaciones.

© Getty Images La actriz tomó la decisión de dejar Vaselina debido a otros compromisos laborales

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que la actriz de telenovelas como La Fea más Bella respondió a los cuestionamientos relacionados con su salida de Vaselina, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que fue por compromisos laborles y no por un conflicto con sus compañeros. "Me salí de Vaselina desde hace tiempo porque tenía un compromiso con mi mamá, el show de las Angélicas, desde antes de Vaselina", expresó la intérprete con total apertura. Entonces cuando duró un año, mi mamá ya me volteaba con cara de: 'Es en serio que vas a seguir (en Vaselina)'", agregó.

© Getty Images Angelica Vále y Angélica María se encuentran en medio de una gira con su show en conjunto

En ese mismo sentido reveló que, a pesar de que ella ya estaba fuera del proyecto, aún le quedaba una presentación más con la obra, la cual sería a finales de junio en Los Ángeles; sin embargo, detalló que por cuestiones de logística el show tuvo que ser pospuesto. "Se suponía que el 23 de junio ibamos a hacer un show (con Vaselina) en Los Ángeles, pero cancelaron porque la escenografía no pudo pasar, se quedó en la frontera", compartió. "Cancelaron (la presentación) y lo pasaron para el 21 de julio, y para entonces yo ya estoy haciendo un próximo proyecto, el cual no puedo revelar todavía, pero ya no estoy en Los Ángeles, entonces tuve que bajarme de esa presentación", agregó.

Sobre los rumores que apuntan a que habría tenido algunas diferencias con María León, protagonista de la obra, por no haber podido alternar en el papel protagónico, tal y como se lo había prometido el productor, Alejandro Gou, la intérprete reveló qué fue lo que pasó. "A mí Alejandro Gou sí me había dicho que me iba a dar un fin de semana de Sandy, el cual nunca sucedió, pero por X o por Z. Yo también me tuve que salir desde antes, o sea, eso ya no sucedió porque tampoco me quedé a terminar la temporada", señaló.

¿Hubo diferencias con los Timbiriche?

Finalmente, Angélica Vale también se refirió al malentendido que ocurrió con sus compañeros de Timbiriche, especialmente con Alix Bauer y Mariana Garza, quienes supuestamente se habrían negado a ir a su programa de radio por una confusión que ocurrió cuando fueron anunciados en dicho show. "Sí hubo un malentendido por una presentación, que los presentaban como Timbiriche y ellos querían ser presentados como Vaselina Timbiriche", compartió la intérprete, desestimando la situación, pues dijo, sí fueron presentados como ellos pedían.