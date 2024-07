Antonela Roccuzzo y sus hijos celebran el pase de Argentina a la final de la Copa América

Antonela Roccuzzo y sus hijos se han convertido en los incondicionales de Lionel Messi en su camino dentro de la Copa América 2024. La rosarina y los niños estuvieron presentes en la tribuna del MetLife Stadium, donde fueron testigos del triunfo de la selección albiceleste sobre los canadienses en la semifinal con un marcador de 2-0. La familia al completo festejó el pase de la selección argentina a la final, la cual se llevará a cabo el próximo 14 de julio, en el Hard Rock Stadium en Miami. Para Lionel, esta copa no es una más, ya que, como el mismo lo dijo, será su última Copa América, por lo que le hace gran ilusión llegar a la final y soñar con la posibilidad de conquistar el trofeo.

© @antonelaroccuzzo Antonella Roccuzzo y sus hijos apoyando a Messi en la semifinal de la Copa América 2024

'Anto' junto con sus tres hijos, Thiago, de 11 años, Mateo, de nueve, y Ciro, de seis, disfrutaron al máximo de la semifinal, en la que uno de los goles fue marcado por su padre. El primer gol llegó al minuto 22' del partido con Julián Álvarez y ya, en el segundo tiempo, en el 51', Lionel Messi hizo lo propio y anotó el segundo.

A través de sus redes sociales, la influencer dio un vistazo de la forma en la que ella y sus pequeños celebraron por todo lo alto la victoria de su selección. "Otra Final!!! Vamos Argentina!!!", escribió Antonela junto a un par de imágenes publicadas en su perfil de Instagram. En la primera, aparece posando con los niños desde uno de los palcos del estadio en Rutherford, Nueva Jersey.

© @antonelaroccuzzo Antonela Roccuzzo, la fan #1 de Messi

En la segunda imagen, 'Anto' aparece en solitario, posando bellísima con el estadio de fondo. En la instantánea, aparece con un jersey del equipo con el 10 estampado en el pecho, unos baggy jeans y un mini bolso Chanel azul cielo. Además de estas imágenes, en sus stories publicó una foto en la que sus tres hijos aparecen abrazados, de espaldas. "Juntos siempre. Vamos amor @leomessi", escribió etiquetando el perfil de Instagram de su marido.

© @antonelaroccuzzo Con esta tierna foto, Antonela mostró su total apoyo a su esposo

Antonela también publicó un video captado al final del partido. En este, aparece Messi sin camiseta saludando con una gran sonrisa hacia donde se encuentra su familia, apoyándolo al máximo. Apenas hace unos días, la influencer se dejó ver como la aficionada más afligida, luego de que 'El 10' fallara un penalti en el partido en el que se enfrentó contra Ecuador, en el NRG Stadium de Houston. A pesar de esta omisión, Argentina venció a los ecuatorianos y avanzaron a la semifinal. Ahora, se preparan para jugar una final que pinta para ser de lo más emocionante que se haya visto en el fútbol.

Su última Copa América

Tras participar en siete Copas América, esta, la de 2024 será su última, así lo confesó luego de que concluyera el partido de la semifinal. "No es fácil que estemos de nuevo en una final y podamos volver a ser campeones. Hay que aprovecharlo, no es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer", dijo en unas declaraciones retomadas por medios internacionales como SPORT. "No es fácil hacer lo que hicimos con este grupo. Para mí es la última Copa América, jugamos el último mundial, estamos jugando 'Fide', 'Ota' y yo las últimas batallas y estamos disfrutándolo al máximo... Ojalá le podamos regalar al 'Fideo' otro título en su última final".

En estas declaraciones, Messi se refirió a sus colegas Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quienes al igual que él, están disputando su última Copa América, por lo que ganar este trofeo sería una manera espectacular de despedirse para siempre del torneo.