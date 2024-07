La foto inédita de Leo Messi junto a Lamine Yamal de la que todos hablan

Lamine Yamal es el jugador sensación en España, ya que con tan solo 16 años es una de las figuras más representativas del FC Barcelona y la selección de dicho país que disputa la Eurocopa actualmente. Debido a ser todo un fenómeno juvenil en el deporte, es imposible no compararlo con Lionel Messi ya que tienen varias similitudes: ambos son zurdos, tienen ese talento innato y empezaron a muy temprana edad. Yamal viene acaparando todas las miradas a nivel mundial y tanto él como Messi se han vuelto virales por una imagen de la cual todos hablan sin parar.

Lionel Messi junto a lamine Yamal

Y es que en la últimas horas, ha salido a la luz la primera foto de ambos, cuando el español tenía tan solo cinco meses de vida y que tiene un contexto enternecedor. La foto original es del Diario Sport de España en la que se aprecia a un mozuelo Lionel Messi de 20 años, con aquella larga melena que lo caracterizaba y bañando a un bebe junto a su madre. Esa criatura es nada más y nada menos que Lamine Yamal y la foto data de diciembre del 2007.

La sesión fotográfica formaba parte de un calendario solidario en el que aparecían jugadores del FC Barcelona. La instantánea fue compartida por el padre de Yamal bajo el texto: "El comienzo de dos leyendas". No cabe duda que la fotografía se ha vuelto en una verdadera joya curiosa del mundo del deporte. La publicación cuenta con miles de me gusta y los comentarios más originales: "Ahora entiendo todo, está bendecido por el mejor de la historia", "Las manos benditas de Lionel Messi. Es lo más parecido a Jesucristo que he visto nunca", "Messi ya sabía quién iba a ser su sucesor", entre otros.

No es la primera vez que ambos cracks comparten un momento juntos. Hay otra foto del recuerdo que se tomaron y tuvo el mismo efecto viral, en la Ciutat Esportiv Joan Gamper, cuando Lamine tenía 12 años.

Es la nueva sensación del momento de España en la Eurocopa

Este viernes 5 de julio, la selección de fútbol española venció a la siempre fuerte Alemania en un agonizante partido. Los rojos se impusieron 2-1 ante el anfitrión y así han asegurado su pase a la semifinal y el equipo de Lamine Yamal se perfila a ser uno de los firmes candidatos a ganar la copa en el viejo continente. Con solo 16 años (cumplirá 17 este 13 de julio), Lamine se ha convertido en el jugador más joven en participar en una Eurocopa con España.

Lamine Yamal es la sensación en el equipo español que juega la Eurocopa

También fue el jugador más joven en debutar con "La Roja" y ese hito se marcó justamente en un partido eliminatorio de la Euro en 2023. Tenía 16 años y 57 días en su debut contra Georgia y además rompió otro récord: anotó y es así el goleador más joven del equipo nacional.