Así reaccionó Antonela Roccuzzo al ver a Messi fallar un penalti en la Copa América

Hace unos días, Cristiano Ronaldo rompió en llanto luego de fallar un penalti en la Eurocopa, y ahora otro gran astro ha tenido el mismo tropiezo: Lionel Messi. El futbolista argentino fue traicionado por los nervios en un reciente partido de la Copa América 2024, aunque no fue su propia reacción la que más llamó la atención, sino la de su esposa Antonela Roccuzzo.

© Getty Images Antonela y sus hijos apoyaron a Messi en el partido contra Ecuador.

El pasado 4 de julio Messi y la selección albiceleste se enfrentaron a Ecuador en el NRG Stadium de Houston para los cuartos de final de la Copa América. El partido se tornó reñido, por lo que tras concluir los 90 minutos reglamentarios con un marcador empatado 1-1, tuvo que decretarse una ronda de penalties.

Leo, el capitán del conjunto argentino, fue quien hizo el primer tiro y, contra lo que todos esperaban, lo falló. El balón golpeó en el travesaño y salió disparado hacia arriba, eliminando toda posibilidad de gol. Inmediatamente Messi se llevó las manos a la cabeza, lamentándose por su error.

En las gradas los fanáticos no daban crédito al error de su ídolo, tal como lo mostraron las imágenes captadas en la transmisión televisiva. Pero fue la toma de Antonela la que rápidamente se viralizó, pues mostró su reacción totalmente espontánea ante el fallo de su esposo.

‘Anto’, quien se encontraba en los palcos del estadio junto a sus tres hijos, cerró los ojos e inclinó la cabeza, y se llevó una mano al rostro. En redes sociales las internautas comentaron que la llamada ‘primera dama’ de la selección argentina compartió el sentimiento de desilusión de su esposo al no obtener el gol esperado.

© Getty Images Messi se lamentó tras haber fallado un penal, el primero de la ronda.

Pese a la equivocación de Leo, el partido concluyó con una victoria para su equipo, pues sus compañeros anotaron cuatro goles vía penaltis, mientras que los ecuatorianos solo hicieron dos. De este modo, Argentina avanzó a las semifinales y deberá enfrentar a quien resulte ganador en el partido entre Venezuela y Canadá este 5 de julio. El próximo juego de Messi será el próximo martes 9 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

© Instagram @antonelaroccuzzo Con este lindo posado, Antonela le reafirmó su apoyo a su esposo Messi.

Antonela celebró el resultado del juego con una publicación en su cuenta de Instagram. "SEMISSSS. ¡Siempre con vos, amor @leomessi! ¡Vamos ARGENTINA!”, escribió al compartir una foto junto a sus pequeños Thiago, Mateo y Ciro en el estadio.

El profundo amor de Leo a Antonela

‘Anto’ ha sido uno de los principales apoyos en la carrera de Messi, por lo que él le tiene un profundo amor y agradecimiento. “Es todo para mí”, expresaba el futbolista al diario español Sport en septiembre de 2019.

“El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona con la que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, expresaba.