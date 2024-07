Arturo Carmona se sincera sobre el reciente reencuentro con su ex Aracely Arámbula

Hace poco más de 14 años, Aracely Arámbula y Arturo Carmona protagonizaron un discreto romance que nació a raíz de que ambos coincidieron en la obra Perfume de Gardenia, donde ambos eran protagonistas. Y aunque su amor no prosperó y ambos decidieron tomar caminos separados, todo parece inidcar que el destino lo quiso unir de nuevo, pues sus vidas se han vuelto a cruzar a través de la misma obra de teatro. Sin embargo, las cosas ahora son muy distintas, pues cada uno ha rehecho sus vidas por separado y se encuentran en distintas etapas a nivel personal. Algo de lo que el guapo actor habló en un encuentro con los medios, en el que con total apertura dejó en claro que aunque le da gusto reencontrarse con su expareja, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos, pues dijo, esa etapa la dejaron atrás hace muchos años y sus vidas ahora son completamente distintas.

Así lo afirmó el intérprete, quien con profundo respeto así habló de su compañera de elenco: "No, no [hay posibilidad de retomar mi relación sentimental con Aracely Arámbula). Ya lo hemos aclarado. Son 15 años que tomamos caminos distintos”, expresó Carmona en declaraciones retomadas por Imagen Televisión.

En ese mismo sentido, Arturo refrendó el cariño que tiene por Aracely, aclarando que su relación ahora es meramente profesional. "Le deseo siempre lo mejor; me da mucho gusto que le vaya muy bien en su vida, en su carrera. Ahora vamos a compartir que, hace mucho, la gente lo ha estado pidiendo y que fue un éxito y hace años queremos que suceda lo mismo ahora”, sentenció.

El exfutbolista recalcó que, más allá de todo lo que se pueda decir sobre ellos, para ambos la prioridad es el buen desarrollo de Perfume de Gardenias. “Primero que nada somos profesionales. Amamos esta carrera, amamos nuestra profesión. El público merece respeto, nuestra entrega, nuestro cien por ciento y es lo que vamos a hacer, obviamente”, compartió. “Lo que sucedió en el pasado, quedó en buenos términos. Somos compañeros antes que nada, somos amigos. Y, bueno, no tiene porqué haber nada raro dentro de la compañía; al contrario, qué bueno que esto sucede así para que exista armonía”, finalizó.

Lo que ha dicho sobre sus escenas con la actriz

En esa misma charla con los medios, Arturo Carmona fue cuesitonado sobre si en Perfume de Gardenias va a protagonizar algún tipo de escena romática con Aracely, algo que de la manera más puntual negó, pues dijo, en esta ocasión él llevará el rol antagónico. “Yo hago otro personaje, no terminamos mal, uno está listo para interpretar el personaje, lo de la vida privada se queda atrás y somos profesionales. Ahora me toca ser el villano nuevamente, así que no voy a besarla”, explicó el actor.