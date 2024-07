Serena Williams revela que olvidó cobrar algunos cheques millonarios

Serena Williams es hoy una de las figuras más famosas y acaudaladas del tenis, pero en sus inicios, la exjugadora no estaba nada acostumbrada a tener millones de dólares en el banco, al grado de que se olvidó de cobrar algunos de sus cheques tras jugar en los torneos más prestigiosos del deporte. Con una fortuna actual valuada en cerca de 300 millones de dólares, Williams recordó cómo intentó cobrar un cheque de un millón de dólares en un cajero automático.

© Gilbert Carrasquillo Serena Williams

Entre risas, la hermana de Venus Williams cotó que antes de ser tan famosa, solía ser una persona más seria que, en lo único que pensaba, era en el tenis y cómo ganar cada uno de sus partidos. "Nunca jugué por dinero. Jugaba porque amaba el deporte y quería ganar. Ni siquiera quería ser la mejor, sólo quería ganar", detalló durante el podcast Hot Ones, mientras comía alitas con diversas salsas, una más picante que la anterior.

Serena recordó cómo tenía aquel cheque de un millón de dólares y, al pasar por un cajero automático en el auto, pensó en depositarlo. "No gastaba tanto dinero. Era más seria, no sé lo que me pasó. Así que pasé al drive through y el cajero que estaba ahí atendiendo me dijo: 'Creo que deberías entrar al banco para esto'", agregó sin contener la risa de algo que ahora entiende a la perfección, pero que en aquel entonces parecía buena idea.

Los millones olvidados de Serena Williams

El ganar dinero con los partidos no era tan importante para Serena, al grado de que se olvidó de cobrar por los partidos que jugaba por el mundo. Sin embargo, tuvo muy buena ayuda por parte de su contador, quien solía recordarle que hacían falta algunos ingresos.

"Me decía: '¿No has cobrado tu dinero?'. Y yo le decía: '¡Oh! No he cobrado el de Zúrich. Se me olvidó el de Moscú'", contó. Y es que su mente, más que estar inmersa en las ganancias, estaba puesta en su desempeño en la cancha. "Sólo jugaba para ganar. Y si no ganaba, no pensaba. Estaba tan enojada que sólo me importaba encontrar la manera de mejorar mi juego y ganar la próxima vez", agregó como parte de esa anécdota dentro de su vida como tenista.

Hoy, Serena está más al pendiente de sus ganancias, así como en ser una buena mamá para sus pequeñas Olympia y Adria, fruto de su matrimonio con el empresario Alexis Ohanian. Aquella sed de competencia ahora la llena con sus retos en la maternidad, cumpliendo con los compromisos que tiene junto a sus hijas y las agendas de su escuela.