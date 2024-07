¿De qué hablaban? Jennifer Garner y Fin Affleck protagonizan un divertido momento

Más allá de su faceta como estrella de cine, Jennifer Garner es una madre amorosa y dedicada. La actriz ha demostrado tener una relación muy estrecha con sus tres hijos, quienes son fruto de su extinto matrimonio con Ben Affleck. En más de una ocasión ha sido captada pasando lindos momentos con sus chicos, como el que recientemente protagonizó con Fin cuando fueron captados riendo de manera efusiva.

© Grosby Group Jennifer y Fin disfrutaron de un agradable momento camino a la iglesia.

El pasado 7 de julio, apenas unos días después de que Ben celebrara el Día de la Independencia con sus hijos, Jennifer fue fotografiada en Los Ángeles con Fin mientras se dirigían a la iglesia en Pacific Palisades. La actriz y su retoño, conocido anteriormente como Seraphine, dejaron ver la gran complicidad que los une.

La actriz de 13 Going on 30 lució radiante con una falda corta negra, un jersey gris, sandalias planas y un bolso Chanel, además de unas gafas oscuras. Fin, por su parte, llevó unos jeans color coral, un suéter tejido con una camisa debajo, y tenis negros, además, llevaba un termo y un libro en la mano.

© Grosby Group La actriz demostró una vez más la estrecha relación que tiene con sus hijos.

Pero no fueron los looks de esta carismática mancuerna lo que más llamó la atención, sino la alegría que predominó en el momento. Jennifer y Fin lucieron muy sonrientes mientras charlaban, riendo incluso a carcajadas. Toda la expresión corporal evidenciaba lo bien que la estaban pasando, y la cercanía entre la actriz y el adolescente de 15 años. Es casi imposible saber cuál era el tema de su amena conversación, pero lo que sí es un hecho es que se trataba de algo muy divertido.

© Grosby Group Entre risas y hasta carcajadas, Jennifer y Fin sostuvieron una charla muy divertida.

A finales del mes pasado, Jennifer y Fin protagonizaron un momento muy emotivo al reencontrarse afuera de la casa de Ben. La actriz, que iba acompañada de su primogénita Violet, se aproximó a abrazar al segundo de sus hijos y para darle un dulce beso en la mejilla.

© Grosby Group A fines de junio, Jennifer y Fin protagonizaron un reencuentro emotivo.

Jennifer siempre quiso ser madre

Si bien la actriz de Alias debutó en la maternidad durante su matrimonio con Ben Affleck, ella siempre tuvo claro que estaba dispuesta a ser madre incluso sin una pareja a su lado. “Podría haber sucedido de cualquier modo. Podría haber adoptado o recurrido a la acogida, pero no había duda de que sería madre. Yo era la típica niña que llevaba una muñeca a todas partes y monté una empresa de canguros con mi amiga Carrie en séptimo u octavo”, contó Jennifer el año pasado a la revista Allure.

Garner ha tenido que alternar su faceta de madre con la de actriz, y precisamente sobre su trabajo, sus hijos tienen una opinión muy puntual. Un detalle encantador que no siempre tienen sus hijos, que, según la actriz, prefieren ver las películas de su padre que las suyas: “No les importa ver las películas de su padre, pero a mí prefieren verme como a su madre (y no como a una actriz). No quieren verme disgustada y las mujeres lloramos más en esta profesión”, contó en la entrevista, revelando que “francamente, no quieren verme en algo romántico”.