Rafael Nadal, de viaje por Grecia con su esposa, muestra su faceta de chef

Hace unos días, Rafael Nadal y Mery Perelló fungían como anfitriones de lujo para Sebastián Yatra y Aitana en Mallorca. Ahora, ha tocado al tenista español y a su esposa hacer sus maletas para disfrutar las vacaciones de verano fuera de casa. En sus redes sociales, el atleta ha compartido un vistazo de su inolvidable viaje a Grecia, el cual ha coincidido con el cumpleaños de la madre de su hijo.

© Instagram @rafaelnadal Nadal se ha mostrado de muy buen ánimo en su estancia en Grecia.

El pasado 7 de julio, Mery celebró sus 36 años y qué mejor forma de hacerlo que en medio de una aventura por el Mediterráneo con su esposo. Precisamente aquel día, Nadal publicó en su cuenta de Instagram un video en el que mostró una de sus facetas menos conocidas: la de cocinero.

“Hoy, en el día de descanso… arroz caldoso (a la mallorquina) para equipo y familia”, escribió, revelando el nombre del platillo con el que iba a deleitar a su esposa y más de los suyos. ‘Rafa’ se mostró muy pendiente de la olla, removiendo con una cuchara y comprobando la sazón. Una vez listo el guiso, y presentado en mesa, Nadal se dispuso a servir algunos platos junto a Mery.

Desde inicios de mes, Nadal se encuentra en la península de Halkidiki, en su centro de entrenamiento de Sani, preparándose para el torneo de Bastad (Suecia), competencia que le servirá para calentar motores antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

© Instagram @rafaelnadal Nadal compartió una hermosa postal de él junto a su esposa Mery.

Si bien esta estancia en tierras griegas ha sido esencialmente para entrenar, el tenista ha aprovechado también para disfrutar de las espectaculares vistas junto a Mery, quien es su compañera inseparable. El pasado 8 de julio, Nadal publicó una hermosa postal junto a su esposa, con el mar y el atardecer como escenario de fondo. El español suele ser reservado en cuanto a su vida personal, pero de vez en cuando comparte algún vistazo de sus días más allá de las canchas.

El año pasado, por estas mismas fechas, “Rafa’ y Mery viajaron a Grecia con su hijo, cuando él tenía apenas nueve meses de nacido. El pequeño ahora tiene más de año y medio y está disfrutando con sus padres su segundo verano en el paraíso griego. El bebé se ha convertido en el porrista más tierno para su padre, pues desde los brazos de su madre, suele estar presente en los juegos de Nadal. El pasado 16 de junio Rafael Jr. fue bautizado en Manacor, Mallorca, en una ceremonia íntima junto a su familia.

© Instagram @rafaelnadal El año pasado, cuando su hijo tenía apenas 9 meses, 'Rafa' y Mery viajaron con él a Grecia.

El próximo retiro de Nadal

En mayo del año pasado, Nadal habló en una conferencia de prensa sobre su retiro de las pistas de tenis, previsto para este año 2024. “No se puede estar exigiendo más, más, más al cuerpo porque hay un momento cuando saca la bandera y dice hasta aquí”, expresó. “Y aunque mi cabeza no quiere, pues mi cuerpo me ha dicho hasta aquí… Mi intención es que 2024 sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”.

Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha marcada en el calendario para que ‘Rafa’ se despida, pues continúa preparándose de manera entusiasta para sus competencias, incluidos los Juegos Olímpicos, donde se enfrentará a Carlos Alcaraz.