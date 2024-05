Nadal se refugia en su familia tras su derrota: ‘No sé si será mi última vez aquí, pero ha sido increíble’

Considerado como una de las máximas figuras que ha dado el tenis a nivel mundial, Rafael Nadal, atraviesa por un momento complicado en su carrera. Debido a una lesión, se alejó prácticamente todo el 2023 de las canchas y en su regreso no ha obtenido los resultados esperados. El atleta español ha enfrentado varias derrotas y la más reciente ha sido en el emblemático torneo Roland Garros. Sin embargo, el tenista ha sido arropado por el cariño de su familia, que lo ha acompañado en París.

©GettyImages



Nadal cayó ante Alexander Zverev en Roland Garros.

Casi dos años después de su victoria en el Abierto de Francia (conocido como Roland Garros), Nadal entró a la cancha decidido a repetir aquella hazaña, pero el alemán Alexander Zverev no lo permitió. Luego de un exhaustivo encuentro que se prolongó por tres horas, el español fue derrotado.

“Gracias a todos, ha sido increíble. Es difícil para mí hablar, no sé si va a ser la última vez que estoy aquí. Pero si es la última vez ha sido increíble y lo he disfrutado. Los sentimientos que he tenido hoy son difíciles de describir”, expresó Nadal agradecido luego de recibir una cálida ovación por su público al finalizar el juego.

©GettyImages



La esposa e hijo de Nadal lo apoyaron desde la gradas.

“Disfruto mucho jugando y viajando con la familia. Tal vez en dos meses diga que es suficiente, pero es algo que aún no siento. Espero volver a esta cancha en los Juegos Olímpicos. Eso me motiva, será otra oportunidad”, dijo refiriéndose a la justa deportiva que arrancará próximo 26 de julio.

©GettyImages



Mery Perelló se mostró conmovida en el juego.

El apoyo de su familia

Este evento era muy especial para Nadal, y prueba de ello es que en desde las gradas lo apoyaba su familia, empezando por su esposa Mery Perelló y su pequeño hijo Rafael, de un año y cuatro meses, quien provocó ternura al llevar una pequeña raqueta en la mano. También estuvieron presentes los padres de Rafa, Ana María y Sebastián Nadal, así como su hermana menor, Maribel, algunos tíos y también la suegra del tenista.

©GettyImages



Rafa Jr. llevaba un lindo juguete con él.

Tras la derrota, la familia de Rafa y todos los presentes se conmovieron profundamente empezando por Mery, quien fue captada con los ojos llorosos. El mismo Alexander Zverev reaccionó emocionado ante las palabras del español. “Gracias Rafa por todo lo que has hecho por el tenis. Ha sido un honor haber jugado este partido frente a él. Es su momento y no quiero hablar mucho”.

Sin embargo, tal como él mismo lo mencionó, Rafa disfruta mucho viajar por el mundo con su familia mientras participa en distintos eventos. Y ahora que tiene a su pequeño hijo, las motivaciones para darlo todo en la cancha son mayores. “A mi familia, a mi mujer, le gusta que siga jugando al tenis. Le gusta esa experiencia con nuestro hijo, de viajar, etcétera. En eso sí que tengo un empujón positivo”, expresaba en febrero en entrevista para El Objetivo (La Sexta).