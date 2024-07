En su momento de mayor felicidad, Michelle Renaud recuerda con nostalgia a su mamá

Michelle Renaud vive uno de los momentos más felices de su faceta como madre de familia con la llegada del pequeño Milo, su primer hijo en común con Matías Novoa. Al mismo tiempo, disfruta de las diversas etapas de Marcelo, de siete años, fruto de una relación anterior, además de ser testigo de la forma en la que su primogénito ha sembrado una relación de amistad y hermandad con Axel, el hijo de su actual pareja. En medio de esta felicidad desbordada, la actriz de telenovelas echa de menos a su mamá, quien falleció en hace 10 años.

© @michellerenaud Michelle Renaud y su mamá

En una publicación en Instagram stories, la estrella de televisión compartió un fotografía del baúl de los recuerdos en la que aparece besando y abrazando a su mamá, la señora Laura Ruesga, quien perdió la vida en 2014 a causa de cáncer de mama. "Como me encantaría que mi mamá estuviera aquí y conociera a mis hijos y a mi esposo hermoso", escribió 'Mich' con cierta nostalgia junto a la bella postal de madre e hija. "Te amo", agregó además de poner un emoji en forma de corazón y el número 33, el cual tiene un significado especial para ella.

© @michellerenaud Michelle Renaud compartió esta bella foto con su mamá

¿Qué significado tiene para ella el número 33?

En una entrevista con Hoy (Las Estrellas), la protagonista de Quererlo todo compartió que ella tiene muy presente a su madre y que una curiosa coincidencia la ha llevado a creer que el número 33 es una especie de vínculo entre ambas. “Yo la recuerdo con mucho amor, la verdad es que la tengo muy presente. Siempre lo he dicho, tírenme de loca, pero está al lado de mi todo el tiempo, se hace muy presente. Mi primer protagónico (La sombra del pasado) vino al mes de que ella murió”, comentó.

“Mi manera de sentirla es con el número 33, siempre que estoy pensando en ella volteo y es la hora 33, o veo la matrícula del coche y es 33. El 33 y yo no teníamos nada que ver antes de la muerte de mi mamá, en cuanto se muere mi mamá lo empiezo a ver por todos lados, me despertaba a las 6:33 o 7:33", reveló en dicha entrevista con el matutino. "Un día voy en el coche y le digo ‘mamá, si eres tú que te quieres manifestar déjamelo mucho más claro’, y en eso se me mete un coche 33, con placa 33, y se me meten 3 (carros) 33, y yo me impacté", aseguró. Es por eso que algunos de sus posts más significativos o cargados de sentimiento llevan el número 33, pues van con dedicatoria especial para su mamá.

'Es increíble tener un segundo hijo'

En sus primeros días con Milo, Michelle está experimentando un amor desbordado, pues asegura que nuevos sentimientos se están albergando en su corazón y que no puede esperar más a ver las aventuras que su hijo vivirá al lado de sus hermanos mayores, Marcelo y Axel.

"Es increíble tener un segundo hijo.Es como volver a experimentar toda esta sensación de amor,sorpresa,asombro y felicidad del primero, pero sin los miedos, ya con más certeza , con más tiempo para gozar, con más soltura para permitirte probar lo que sea , ya sin escuchar frases como 'en brazos lo vas a mal acostumbrar' o esto si o no... ya como mamá sabes que el tiempo se pasa rápido y si se acostumbra a los brazos, será un periodo tan corto que vale más aprovecharlo", compartió con sus seguidores en un reciente post hace unos días.

© IG: @michellerenaud Michelle y Matías formaron una hermosa familia al lado de sus tres hijos

"Siento un amor inmenso por la familia que tengo, Milo tiene los mejores hermanos mayores, sin duda es afortunado de todo lo que va a poder aprender de Axel y Marcelo ✨♥️ Muero de curiosidad de todas las aventuras que los 3 juntos van a vivir 🥰🤩🤣", escribió.