Michelle Renaud comparte detalles e imágenes inéditas de su parto en casa

Un día después de que Michelle Renaud y Matías Novoa revelaran la feliz noticia del nacimiento de su hijo Milo, ahora es la propia actriz quien ha revelado detalles del parto, el cual se llevó a cabo justo como ella lo soñó: en la intimidad de su hogar. En sus redes sociales, la estrella de telenovelas como Quererlo todo compartió cómo fue la llegada de su primer hijo en común con su esposo. En un conmovedor post con fotografías del momento tan especial, 'Mich' contó que fue "retador" y que estuvo acompañado de momentos "muy dolorosos", sin embargo, el hecho de haberse sentido acompañada por Matías en todo momento fue algo "mágico".

© @michellerenaud/@raissasenna.photography Matías Novoa con Milo en brazos

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, Michelle dio un vistazo de lo que fue esta experiencia, la cual se dio en su nueva casa, en Madrid, ciudad en la que instalaron desde el pasado mes de abril. En su texto, la artista destacó las cualidades de su pareja, asegurando que sin él, esta hazaña no hubiera sido posible. "El parto de Milo.. la mejor experiencia. Sin duda estuvo retador y tuvo sus momentos muy dolorosos, cada contracción donde se me iba la vida, pensaba, 'estoy más cerca de besarlo y verlo'. El poder recibir a mi bebé en mi hogar con mi esposo e hijo lo hizo aún más mágico.@matlechat eres mi mejor todo de vida, no sé qué hubiera hecho sin ti, fuiste mi faro, mi contención, mi lugar seguro, bastaba solo sentir tu mano todo el tiempo en mí para saber que no había lugar a dudas, todo está bien, todo estaba sucediendo en su tiempo y forma, yo siempre con prisa, tú ahí para hacerme respirar y gozar la calma (de afuera a veces parecía exorcismo, pero por dentro reinaba la paz)".

Michelle Renaud comparte las fotos de su parto en casa View post on Instagram

En el texto, Michelle también tuvo palabras de agradecimiento para las expertas que la asistieron durante el parto, el cual por momentos se tornó complejo, pues el bebé cambió de posición. "Gracias a ti y a todas las mujeres maravillosas, nuestras matronas y doulas de @ancara_perinatal ¡GRACIAS! Fue como una ceremonia, hermosa donde entre todos logramos que este bebé que escogió acomodarse diferente y este cuerpo que no terminaba de dilatar diera a luz a un bebé enorme, precioso y sano".

Marcelo fue testigo de la llegada de su hermanito

Pese al dolor y el desgaste físico que esto representó, al final Michelle Renaud obtuvo su gran recompensa: tener a Milo entre sus brazos. Otra de las cosas que destacó fue que, gracias a que el parto fue en casa, Marcelo —su hijo mayor fruto de una relación anterior— pudo ser testigo de la llegada de su hermanito al mundo. "Cuando Milo salió sentí todo el amor, gozo y felicidad del mundo, gracias a Dios pude mantener ese sentimiento hasta el día de hoy sin salir de mi hogar, con esta energía maravillosa que nuestro bebito trae, pude compartir todo momento con Marcelo para que él sepa la maravilla, lo mágico, retador y lo natural que es tener un bebé".

© @michellerenaud/@raissasenna.photography Marcelo con su hermanito, el pequeño Milo

Hacia el final de su texto, Michelle dedicó unas palabras para su recién nacido, a quien agradeció por luchar esta "primera batalla" juntos, además de reiterar todo su amor y agradecimiento a Matías Novoa por ser su roca en este momento tan único en sus vidas.

"Gracias moshi por tus besos que me llenaban de endorfinas y bajaban el dolor.Gracias Milo mi chini hermoso por esta primer batalla que vivimos juntos donde danzaste dentro de mí al igual que yo me movía de todas las formas habidas para lograr acomodarte y que salieras a este mundo a gozar. Gracias por hacerme mamá por segunda vez y sobre todo GRACIAS POR EL PAPÁ QUE ESCOGIMOS como vimos en el parto y vemos diario es el mejor papá, es nuestro lugar seguro.Podría parir una y otra vez siempre que sea de tu mano. ♥️ @matlechat TE AMO TANTO! ¡Gracias por estas fotos que nos encantan! 😍😍 @raissasenna.photography 📸♥️Que lindo que nos preparamos con Hypnobirthing @theperinatalwellnesscentre ✨".