Ben Affleck disfruta de una cita especial con sus amores: Violet y Fin

Para Ben Affleck, la familia siempre ha sido un pilar en su vida, en especial sus hijos, fruto de su extinto matrimonio con Jennifer Garner. En medio de su ajetreada agenda profesional, el actor siempre encuentra tiempo para estar con ellos, por lo que no es nada raro verlo en sus eventos escolares o en salidas casuales. El intérprete fue captado con Violet y Fin, sus ‘retoños’ mayores, en la que ha sido una cita muy especial en vísperas del 4 de julio.

© Grosby Group El actor pasó un buen rato con sus hijos Violet y Fin en un restaurante en Los Ángeles.

El actor de Argo salió a cenar el miércoles pasado con Violet, de 18 años, y Fin, de 15, así como algunos amigos de ellos al restaurante Kaz The Soba Place, en Los Ángeles. Ben fue fotografiado charlando tranquilamente con su primogénita mientras se encontraban todos sentados a la mesa.

A su salida del establecimiento, el actor de 51 años y su hija mayor continuaron charlando, mientras la jovencita abrazaba de manera cariñosa a su padre por el cuello, un gesto que dejó ver la gran complicidad que los une. Detrás de ellos caminaban Fin y sus amigos, incluido aquel chico que aparentemente pertenece también al círculo cercano de Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, y con quien ha sido captada en ocasiones anteriores.

© Grosby Group El actor mostró la buena relación que tiene no solo con sus hijos, sino con sus amigos.

No sería para nada raro que el actor celebrara este 4 de julio junto a sus hijos tres hijos, ya que es probable que las grabaciones de su nueva película hagan una pausa por el día festivo. Además, actualmente su esposa JLo se encuentra de viaje en Nueva York con su hija.

© Grosby Group Ben y Violet derrocharon cariño y complicidad.

El actor evitado pronunciarse sobre los incesantes rumores de su matrimonio con la intérprete de On The Floor, pero eso lejos de disiparlos, ha aumentado la expectación sobre el tema. En las últimas semanas Ben ha sido el blanco de la prensa, con la que incluso ha tenido algunos roces.

Ben y la forma en la que ha asumido su papel de padre

El actor de Batman ha expresado que postura en cuando a la honestidad como cimiento para la relación padre e hijos. Es por ello que ha optado por ser transparente con Violet, Fin y Samuel sobre los momentos de mayor más complicados y de mayor vulnerabilidad que ha enfrentado en su vida. Y en su opinión, esta forma de asumir su paternidad ha permitido fortalecer su vínculo con sus chicos.

“Ellos valoran la verdad. Si eres honesto y comunicativo con ellos, perdonan las recaídas y los contratiempos, y te quieren y te respetan. Así es como me enfrento a la paternidad”, contaba en 2020 en una entrevista con The New York Times. “He hablado con mis hijos de manera muy honesta sobre los momentos más difíciles. Intento ser honesto con ellos y trasmitirles que lo más importante es ser abierto y honesto sobre cómo te sientes, y si no es así, lo mejor es expresar que estás pasando por un mal momento y comunicárselo a tus padres y a tus profesores”, comentaba entonces.