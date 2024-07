Cecilia Galliano revela qué busca en un hombre para una cita ideal

Cecilia Galliano es una de las actrices más atractivas del teatro y la televisión, y con una presencia imponente, la también presentadora de TV sabe lo complicado que pueden llegar a ser las primeras citas. Sincera, la originaria de Argentina reveló cuáles serían los detalles en un hombre para hacer de una cita algo especial, y con qué sería capaz de arruinarla desde los primeros minutos.

© IG: @ceci_galliano Cecilia Galliano

"Que sea macho", dijo sin titubear cuando a través de una dinámica con UNIMÁS hizo una lista de las cosas que no toleraría en ese primer encuentro. Al ser una mujer independiente, la también modelo no aceptaría a una persona con una actitud contraria a la de ella: "Que si tiene bastante edad, viva con su mamá", agregó con una sonrisa que, además de amable, también es firme.

En el ámbito de la independencia y los planes personales, también agregó: "que no trabaje". Y muy clara con lo que haría que se alejara de un hombre, continuó: "Que no se bañe, que huela mal, que no se vista y que no se arregle". Puntos muy específicos y que no está dispuesta a negociar.

Por supuesto que Cecilia también habló de la parte que sí le gustaría en una cita, y para que fuera inolvidable, confesó: "Que sea amoroso", pues es un detalle que la haría sentir especial. Para pasar un buen rato, la actriz pide que la persona sea simpática, con lo que aseguraría una buena química, al menos en ese primer encuentro.

Por último pidió que fuera "familiar", una cualidad que ella misma aportaría a la cita, pues su tiempo y prioridad está en sus hijos. La argentina es mamá de Valentina, a quien tuvo con el actor italiano Silvio Fornaro; y Santiago, fruto de su matrimonio con Sebastián Rulli.

Cecilia Galliano, en teatro y TV

Cecilia Galliano tiene proyectos a manos llenas. La actriz y presentadora recién estrenó la obra El Precio de la Fama, y actualmente conduce La Caja de los Secretos, un programa de realidad en UNIMÁS, en el que ayuda a varios románticos a encontrar pareja a través de una divertida dinámica en la que los pretendientes revelarán un gran secreto.