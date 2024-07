Coco Levy recuerda a su madre, Talina Fernández, a un año de su fallecimiento

Los últimos meses no han sido fáciles para Coco Levy y su familia, y es que además de haber enfrentado el fallecimiento de su madre, Talina Fernández, hace poco más de cuatro meses el actor también sufrió la pérdida de su hermanastro, Fernando Carrillo, y más recientemente, la muerte de su hermano Pato Levy. Es por eso que al recordar a la icónica comunicadora, a propósito de su primer aniversario luctuoso, el productor se mostró sumamente consternado y dolido por todo lo que ha sucedido en su vida personal, pero también por la ausencia de su madre. Algo de lo que habló en un encuentro con la prensa, a la salida de la misa que se realizó en memoria de la presentadora en la Ciudad de México.

© Getty Images Coco no pudo evitar las lágrimas al recordar a su madre

Con los sentimientos a flor de piel y visiblemente conmovido, Coco habló de lo difícil que ha sido este último año para él, debido a las pérdidas que ha sufrido, y especialmente por la muerte de su madre, a quien extraña profundamente. "Es increíble (que mi mamá ya no esté). Yo de chico pensaba que el día que mi madre se fuera yo me iría con ella porque no podría vivir sin ella", expresó el también actor, quien además reveló las razones por las que decidió hacer este homenaje para su mamá en esta iglesia ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la capital mexicana. "Es la iglesia donde se casó mi mamá con mi papá en 1963", agregó.

A la misa también asistieron los dos hijos del fallecido Pato Levy, a quien su tió Coco les dedicó unas emotivas palabras, justo de haber celebrado la ceremonia religiosa. "Los que estamos aquí vamos a luchar por una vida padre, buena, y yo no les voy a faltar, eso se los prometo", expresó el productor profundamente conmovido, mientras abrazaba a sus sobrinos.

© IG @patolevy Pato Levy falleció tan solo unos meses después de la partida de Talina

El día de la triste partida de Talina

Fue el 28 de junio de 2023 cuando Talina Fernández lamentablemente falleció, luego de ser hospitalizada en un hospital de la Ciudad de México. Fue el mismo Coco Levy, el hijo de doña Talina, quien tan solo unos instantes después de haber despedido a la comunicadora, salió a hablar con la prensa que se encontraba a las afueras del hospital: “Hace 15 minutos mi mami tuvo que continuar su viaje, un viaje de amor…Así se fue, rodeada de la gente que la amó. Finalmente ya no tiene dolor…Se fue con una sonrisa y recordando...todas cosas buenas, y que así la recuerden, porque ella era puras cosas buenas”, dijo el hijo de Talina.

Explicó que todo el proceso de su enfermedad fue muy rápido, hace un tiempo comenzó a sentirse débil y con el paso de los días se enteraron de que se encontraba enferma. Hace un mes le daban un diagnóstico de una descompensación, después pensaron que podía ser una infección, hasta que unos análisis guiaron hacia una cuestión relacionada con su sangre, que terminó siendo leucemia. Sorprendentemente, como lo calificó, la velocidad fue tal que ella no se enteró de la enfermedad de la que padecía.