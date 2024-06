Danilo Carrera confirma que nuevamente está soltero

Meses atrás, Danilo Carrera tomó la decisión de abrir las puertas al amor. De manera discreta, confirmó que estaba saliendo con una chica, noticia que acaparó de inmediato la atención de sus fanáticos. Poco después se conoció que su nueva conquista era la actriz Isabella Fernández, con quien pasó unos días de descanso por España en marzo pasado. Sjn embargo, todo indica que las cosas han cambiado una vez más para el intérprete en ese sentido, pues en una reciente charla con un medio de comunicación confirmó estar otra vez soltero.

© @danilocarrerah Danilo Carrera e Isabella Fernández disfrutaron meses atrás de un paseo por España.

La revelación de Danilo

Abierto como suele ser al conversar con la prensa, Danilo concedió una entrevista a un medio ecuatoriano charla en la que sin ningún filtro habló de su estatus sentimental. “Ahorita soltero, cien por ciento…”, expresó para las cámaras del programa televisivo Los Hackers, espacio en el que se dio seguimiento puntual a su romance con la guapa actriz. Fiel a mantenerse reservado sobre ciertos aspectos de su vida, Danilo no ahondó en los detalles que pudieron detonar su ruptura. Sin embargo, sí se dejó ver muy buen ánimo y sonriente durante la plática en la que compartió un poco de lo que sucede en su corazón.

En otro momento, Danilo no dudó en hacer una broma en relación con su soltería, a propósito de su asistencia al evento al que asistió como invitado. “Esta noche no creo que termine soltero, pero ahorita estoy soltero, en dos horas no voy a estar soltero…”, dijo con sentido del humor, aunque dejando en incertidumbre al entrevistador, quien acto seguido le preguntó: “¿Soltero pero nunca solo?”, a lo que el galán de telenovelas respondió con toda seguridad: “Algo así”. Mientras tanto, el intérprete se enfoca en sus proyectos profesionales, dispuesto a vivir esta etapa con total plenitud, a un tiempo de haberse mudado de México a Miami, ciudad en la que disfruta de la compañía de su familia.

© GettyImages Danilo Carrera no dio detalles de la situación de su ruptura.

Lo que Danilo decía de Isabella

Ante el misterio que prevalecía sobre la identidad de su entonces novia, Danilo por fin reveló el nombre de la chica que lo hacía sentir ilusionado. Durante una entrevista concedida al medio ecuatoriano Diario Extra, el actor dejó saber que su pareja era Isabella Fernández, a quien describió como a una mujer llena de cualidades. “Es una chica espectacular y tiene este carisma increíble. Es una chica que donde pisa deja huella”, dijo durante esa conversación, enteramente emocionado por ese acontecimiento en su vida. Posteriormente, a través de sus redes sociales, la pareja dio vistazos de su tiempo juntos, emocionados por la nueva etapa que estaban viviendo.

© @isafernandezz1 Isabella Fernández y Danilo se conocieron en el rodaje de una película.

Danilo e Isabella se conocieron durante el rodaje de la cinta titulada Only in CDMX, con la cual Danilo debutó como director. “Había química desde siempre, por lo menos de mi lado, desde que nos vimos y creo que de su lado también. Y sí, en la película nos conocimos, pasamos mucho tiempo juntos, pero no estuvimos juntos (en el rodaje). Hay una atracción que no puedes evitar, aunque yo no hubiera querido estar con ella hubiera terminado con Isa porque hay esa atracción, hay una química”, dijo en su momento.