Sebastián Yatra responde a los nuevos rumores de su relación con Aitana

Tras su separación el año pasado, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña decidieron darle una segunda oportunidad a su amor. Aunque en un inicio intentaron jugar al despiste, fue imposible ocultarlo por mucho tiempo, y finalmente el colombiano confirmó públicamente que él y la española estaban felices. Sin embargo, pasó poco tiempo para que surgieran algunos rumores sobre su relación, los cuales sugerían algún tipo de acuerdo entre la joven pareja. Cuestionado al respecto, el cantante ha revelado cómo son las cosas realmente con su novia.

© Instagram @aitanax Sebastián y Aitana se dieron una nueva oportunidad este año.

Tras unos días en Madrid, ciudad natal de Aitana, Yatra puso rumbo hacia América y a su paso por el aeropuerto de la capital española fue abordado por las cámaras de Europa Press. “Voy a México y también a Perú”, dijo al reportero. A su vez, reveló que su novia también tenía previsto viajar a México, pero aclaro que no tenían planeado encontrarse. "Ella tiene un festival en otra parte".

El tema de la breve charla tomó un giro mucho más personal cuando el intérprete de Tacones Rojos fue cuestionado directamente sobre los rumores de que él y Aitana podrían una relación abierta. “No, no, no, ustedes sacan conclusiones de cualquier cosa”, expresó Yatra, desmintiendo así las versiones que habían optado por descartar la exclusividad en su noviazgo. Sebastián respondió a su vez a quienes han insinuado que la cercanía entre Aitana y el actor Arón Piper podría esconder algo más. “No. Cada quien puede tener amigos y amigas y pasarlo bien. No me preocupo”, expresó, dejando más que claro que está seguro en su relación y que las especulaciones no le quitan el sueño.

© Getty Images Sebastián dejó claro que apoya que Aitana tenga amigos.

Una de las razones que avivaron los rumores sobre un supuesto acuerdo en la relación de los cantantes, fueron las declaraciones que hizo hace unos meses el colombiano sobre la infidelidad. “Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más”, confesó en entrevista con Vicky Martín Berrocal para su podcast A Solas Con... Aunque dejó claro que nunca ha tenido algún amorío durante sus noviazgos. “Entonces uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Dices: ‘No salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer’”, dijo.

Se quieren mucho y no temen expresarlo

Aunque Yatra ha sido un poco escueto en sus declaraciones sobre su relación con Aitana, nunca ha ocultado sus sentimientos hacia ella. Por eso, en esta reciente entrevista con Europa Press, cuando le preguntaron sobre lo que ella dijo de él hace poco, el cantante no tuvo problema con expresar ante las cámaras: “Yo también la quiero mucho”.

El colombiano se refirió a lo que la española expresó luego de que lanzaran juntos el tema Akureyri el pasado 26 de abril. La cantante aseguró en su Instagram que no fue "un camino fácil" y después, antes de cantar por primera vez la canción en un concierto, Aitana le dedicó unas lindas palabras a su novio. “Me pone muy nerviosa cantarla porque sabéis que es demasiado especial. Es una de las canciones más especiales que he escrito nunca jamás, con una persona que quiero con todo el corazón. Me hace muy muy feliz poder cantarla con todos vosotros, mis Akureirys”, expresaba entonces, declarando abiertamente, y como pocas veces, su amor por Sebastián.