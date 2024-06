Con divertidos recuerdos juntos, Eva Longoria celebra los seis años de su hijo Santi

Un día como hoy, pero de hace 6 años, Eva Longoria conoció al amor de su vida, el hombre que le cambió por completo la perspectiva del amor: su hijo Santiago. Con la emoción a flor de piel y disfrutando de una de las etapas más lindas junto al niño, este 19 de junio, la estrella de Hollywood compartió con sus seguidores en Instagram un mensaje dedicado a Santi por su cumpleaños número seis, una fecha que conmemoró con un video con divertidos momentos junto al niño quien, a su corta edad, ya se ha declarado orgullosamente mexicano, a pesar de haber nacido en Estados Unidos.

Eva Longoria y su hijo Santiago en Marbella

La felicitación a su bebé

Para recordar esta fecha, Eva Longoria compartió un reel con lindas imágenes junto a su hijo a quien nunca dejará de ver como su bebé. La actriz eligió divertidos videos con Santi a lo largo de este último año donde vimos al pequeño muy cómplice con su mamá acompañándola a varios compromisos laborales como sesiones de fotos en las que él es el encargado de cuidar los detalles: “¡No importa lo rápido que pase el tiempo siempre serás mi bebé! Feliz sexto cumpleaños a mi Santi. Te quiero mucho”, escribió como descripción de esta publicación.

Recientemente, Eva Longoria le contó a la española Vicky Martín Berrocal, en su vista al podcast Podium, que actualmente lo que más adora en la vida es compartir su tiempo con Santi de quien no se ha perdido ninguna etapa: “La verdad me encanta estar con mi hijo. Está en una edad en la que es muy gracioso y está enamorado de mí, es como un chicle pegado a mí, eso lo disfruto, es el amor de mi vida”. Reconoció su hijo se ha convertido en su mejor maestro: “Cada día es diferente, no es paciencia, es el hecho de no controlar todo. En mi carrera siempre estoy pensando en lo próximo, lo que sigue y él me enseña a estar presente me ha enseñado”.

En aquella ocasión, Eva Longoria admitió que le provoca mucha nostalgia ver cómo a su bebé convertirse en niño grande: “No quiero que crezca más. Cuando estoy con mi hijo invierto tiempo en él”. La actriz confesó que no teme envejecer; sin embargo, se mantendrá en forma para poder seguirle el paso a Santi: “Solo quiero ser sana cuando tenga más años, caminar, levantarme, jugar con mi hijo, puedo hacer ejercicio, quiero que funcione mi cuerpo hasta el final”, explicó Eva Longoria sobre cómo planea envejecer junto a su hijo.

© IG @evalongoria Santiago junto a su papá, el empresario mexicano Pepe Bastón

Orgullosamente mexicano

A pesar de que Santi nació en Los Ángeles, por sus venas corre sangre mexicana y a su corta edad, posee una admiración muy grande por nuestro país: “¡Son mexicano cabr0&#*!, dijo el niño, hace un año, durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, donde sus declaraciones acapararon las primeras planas, entre risas, Eva aclaró: “Pepe le enseñó eso”, haciendo responsable a su esposo, Pepe Bastón. Sobre el amor de su hijo a nuestro país, Longoria le contó a Kelly Clarkson que el español, el idioma que más habla Santi: “Su primera lengua es el español. Creció hablando español, porque vivimos en la Ciudad de México, es España, es súper fluido y me corrige todo el tiempo y lo hace con esta actitud, me dice: ‘Oh por Dios, mamá’. Está tan decepcionado de mi español”, comentó divertida.